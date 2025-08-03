Több mint 120 tűzoltó próbálja eloltani a raktárban keletkezett tüzet az oroszországi Szocsiban, amelyet egy ukrán dróntámadás okozott – írta Venyamin Kondratyev, a régió kormányzója a Telegramon.

A Szocsit is magába foglaló Krasznodar régióban egy 2000 köbméteres üzemanyagtartály gyulladt ki – jelentette vasárnap az orosz RIA hírügynökség a közszolgálati tisztviselőkre hivatkozva.

A Rosaviatsia, orosz polgári légiközlekedési hatóság a Telegramon közölte, hogy leállították a városi repülőtér forgalmát a légi közlekedés biztonságának érdekében.

Kondratyev elmondta, hogy a támadás a tengerparti üdülővárosban, Adlerben történt. Ezt a támadást Kijev utolsó lépéseként értékelik, amely az orosz energetikai infrastruktúra elleni, a háború szempontjából kulcsfontosságú lépésnek számítható.