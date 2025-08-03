NAGYVILÁG
Veniamin Kondratyev regionális kormányzó szerint több mint 120 tűzoltó nagy erővel próbálja eloltani a raktárban keletkezett tüzet, és az orosz polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy leállította a városi repülőtér forgalmát.
2025. augusztus 3.

Több mint 120 tűzoltó próbálja eloltani a raktárban keletkezett tüzet az oroszországi Szocsiban, amelyet egy ukrán dróntámadás okozott – írta Venyamin Kondratyev, a régió kormányzója a Telegramon.

A Szocsit is magába foglaló Krasznodar régióban egy 2000 köbméteres üzemanyagtartály gyulladt ki – jelentette vasárnap az orosz RIA hírügynökség a közszolgálati tisztviselőkre hivatkozva.

A Rosaviatsia, orosz polgári légiközlekedési hatóság a Telegramon közölte, hogy leállították a városi repülőtér forgalmát a légi közlekedés biztonságának érdekében.

Kondratyev elmondta, hogy a támadás a tengerparti üdülővárosban, Adlerben történt. Ezt a támadást Kijev utolsó lépéseként értékelik, amely az orosz energetikai infrastruktúra elleni, a háború szempontjából kulcsfontosságú lépésnek számítható.

Egy ember életét vesztette egy ukrán dróntámadás következtében az Adler kerületben a múlt hónap végén. A 2014-es téli olimpiai játékoknak otthont adó Szocsit ritkán érik támadások a 2022 februárjában kitört háború során.

A Fekete-tenger partján fekvő Krasznodar régióban található az Ilszkij finomító, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb finomítója, és gyakori célpontja az ukrán dróntámadásoknak.

Szintén vasárnap a dél-oroszországi Voronyezs régió kormányzója közölte, hogy egy nő megsérült egy ukrán dróntámadásban, amely következtében több tűzeset is keletkezett, míg az ukrán katonai vezetés arról tájékoztatott, hogy Oroszország rakétatámadást indított Kijev ellen.

