Türkiye megemlékezett a Helsinki Záróokmány (vagy Helsinki Egyezmény) aláírásának 50. évfordulójáról, amely az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) alapító dokumentuma.

„Az 1975-ben, a hidegháború idején az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében aláírt Helsinki Záróokmány célja az ellentétes blokkok közötti feszültségek és viták csökkentése volt. Ez az egyezmény megteremtette a párbeszédre és együttműködésre épülő biztonság alapjait egy széles földrajzi régióban, amely az euroatlanti és eurázsiai térségeket foglalja magában, és olyan alapelveket rögzített, amelyek ma is relevánsak” –így áll a török külügyminisztérium pénteki nyilatkozatában.

Türkiye kezdettől fogva támogatta a folyamatot, mint a Helsinki Egyezmény eredeti aláírója.

„Ezzel nemcsak megerősítette elkötelezettségét a regionális béke és stabilitás iránt, hanem aktívan hozzájárult az európai biztonsági architektúra fejlesztéséhez is, amely a nemzetközi jog alapelvein nyugszik” –így áll a nyilatkozatban, melyben arra is kitértek, hogy Türkiye azóta is elkötelezett maradt, mióta az értekezlet 1994-ben EBESZ-szé alakult át.