Türkiye megemlékezett a Helsinki Záróokmány (vagy Helsinki Egyezmény) aláírásának 50. évfordulójáról, amely az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) alapító dokumentuma.
„Az 1975-ben, a hidegháború idején az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében aláírt Helsinki Záróokmány célja az ellentétes blokkok közötti feszültségek és viták csökkentése volt. Ez az egyezmény megteremtette a párbeszédre és együttműködésre épülő biztonság alapjait egy széles földrajzi régióban, amely az euroatlanti és eurázsiai térségeket foglalja magában, és olyan alapelveket rögzített, amelyek ma is relevánsak” –így áll a török külügyminisztérium pénteki nyilatkozatában.
Türkiye kezdettől fogva támogatta a folyamatot, mint a Helsinki Egyezmény eredeti aláírója.
„Ezzel nemcsak megerősítette elkötelezettségét a regionális béke és stabilitás iránt, hanem aktívan hozzájárult az európai biztonsági architektúra fejlesztéséhez is, amely a nemzetközi jog alapelvein nyugszik” –így áll a nyilatkozatban, melyben arra is kitértek, hogy Türkiye azóta is elkötelezett maradt, mióta az értekezlet 1994-ben EBESZ-szé alakult át.
„Türkiye továbbra is aktívan hozzájárul az EBESZ munkájához, amely a legnagyobb regionális biztonsági fórum, és amely átfogó biztonsági megközelítésen alapul, beleértve a politikai-katonai, gazdasági-környezeti és emberi dimenziókat” – így áll a nyilatkozatban.
Türkiye az EBESZ-t a béke és stabilitás kulcsfontosságú pillérének tekinti egy széles régióban, és aktívan támogatja az intézmény hatékonyságának és működésének javítására irányuló erőfeszítéseket.
„A jövőben Türkiye határozottan folytatja az aktív diplomácia, párbeszéd és együttműködés előmozdítását a multilateralizmus támogatása érdekében, és továbbra is elkötelezett marad az EBESZ régió stabilitásához és békéjéhez való hozzájárulás mellett, a mai kihívások ellenére is.”