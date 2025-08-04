NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Trump: Medvegyev kijelentéseire két amerikai tengeralattjáró érkezett meg "oda, ahol lenniük kell"
A Medvegyev volt orosz elnökkel folytatott szóbeli vitát követően Trump azt mondta, hogy az atom-tengeralattjárók megérkeztek „oda, ahol lenniük kell”, hozzátéve, hogy szankciókat vezetnek be, ha Moszkva nem vet véget az ukrajnai háborúnak.
Trump: Medvegyev kijelentéseire két amerikai tengeralattjáró érkezett meg "oda, ahol lenniük kell"
Trump elmondta, hogy különleges megbízottja, Steve Witkoff a jövő héten Oroszországba látogat / AP
2025. augusztus 4.

Donald Trump elnök közölte, hogy két amerikai atom-tengeralattjáró megérkezett „oda, ahol lenniük kell”, amelyek bevetésére adott utasítást Dmitrij Medvegyev, volt orosz államfő kijelentései után.

„A térségben vannak, igen, ott, ahol lenniük kell” – mondta Trump, amikor vasárnap újságíróknak nyilatkozott, mielőtt visszatért a Trump National Golf Club bedminsteri birtokáról, amikor a tengeralattjárók helyzetéről kérdezték.

Trump korábban közölte, hogy két amerikai atom-tengeralattjáró bevetését rendelte el „a megfelelő régióba”, miután szócsatába keveredett Medvegyevvel.

Medvegyev múlt hétfőn élesen bírálta Trumpot, figyelmeztetve, hogy az amerikai elnök egyre fokozódó nyomása a Kremlre az ukrajnai háború kapcsán szélesebb konfliktust idézhet elő – nemcsak Oroszország és Ukrajna, hanem Oroszország és az Egyesült Államok között is.

Ez azután történt, hogy Trump szankciókkal és másodlagos tarifákkal fenyegette Oroszországot, ha nem vet véget az ukrajnai háborúnak „körülbelül 10-12 napon belül”, jóval korábban, mint a júliusban kitűzött 50 napos határidő.

Moszkva „ügyes a szankciók elkerülésében”

recommended

Trump elmondta, hogy Oroszország ügyes a szankciók elkerülésében, és hozzátette: „Ha lenne egy megállapodás, amely megakadályozza az emberek megölését, akkor elkerülhetik a szankciókat.”

„Lesznek szankciók, de úgy tűnik, ügyes a szankciók elkerülésében” – mondta Trump az újságíróknak.

„Rengeteg orosz katona hal meg, és ugyanígy Ukrajnában is – kisebb számban, de még mindig ezrek és ezrek… Rengeteg ember hal meg ebben az értelmetlen háborúban” – hangoztatta Trump megerősítve, hogy szeretné elérni az ukrajnai háború lezárását.

„Sok országot megakadályoztunk abban, hogy lépjenek be a háborúba… ezt a háborút (orosz-ukrán) is meg fogjuk állítani.” - tette hozzá Trump, megjegyezve, hogy különleges megbízottja, Steve Witkoff a jövő héten Oroszországba látogat.

„Valószínűleg jövő hét szerdán vagy csütörtökön Witkoff Oroszországba fog utazni. Ez a látogatás még a szankciós ultimátum határideje előtt fog megtörténni”- közölte Trump.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us