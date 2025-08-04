Donald Trump elnök közölte, hogy két amerikai atom-tengeralattjáró megérkezett „oda, ahol lenniük kell”, amelyek bevetésére adott utasítást Dmitrij Medvegyev, volt orosz államfő kijelentései után.

„A térségben vannak, igen, ott, ahol lenniük kell” – mondta Trump, amikor vasárnap újságíróknak nyilatkozott, mielőtt visszatért a Trump National Golf Club bedminsteri birtokáról, amikor a tengeralattjárók helyzetéről kérdezték.

Trump korábban közölte, hogy két amerikai atom-tengeralattjáró bevetését rendelte el „a megfelelő régióba”, miután szócsatába keveredett Medvegyevvel.

Medvegyev múlt hétfőn élesen bírálta Trumpot, figyelmeztetve, hogy az amerikai elnök egyre fokozódó nyomása a Kremlre az ukrajnai háború kapcsán szélesebb konfliktust idézhet elő – nemcsak Oroszország és Ukrajna, hanem Oroszország és az Egyesült Államok között is.

Ez azután történt, hogy Trump szankciókkal és másodlagos tarifákkal fenyegette Oroszországot, ha nem vet véget az ukrajnai háborúnak „körülbelül 10-12 napon belül”, jóval korábban, mint a júliusban kitűzött 50 napos határidő.

Moszkva „ügyes a szankciók elkerülésében”