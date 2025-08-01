Donald Trump, amerikai elnök elégedetlenségét fejezte ki Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada vezetői felé, amiért bejelentették, hogy szándékukban áll szeptemberben elismerni a palesztin államot – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Leavitt szerint Trump erősebb kritikai megközelítéssel viszonyul az elismerés iránti törekvésekhez, és úgy véli, hogy ez „jutalmazná a Hamászt, amely valódi akadály a tűzszünet és az összes fogoly szabadon bocsátása elé.”

Washington legközelebbi szövetségeseinek néhány legutóbbi nyilatkozata még inkább megkeményítette Trump álláspontját ezzel a lépéssel kapcsolatban.

Trump élesen bírálta Kanadát, amiért bejelentette szándékát, hogy a szeptemberi ENSZ-ülésen elismeri a palesztin államot, míg Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök felé enyhébb hangnemet ütött meg.

Trump „jelentéktelennek” és „nem túl fontosnak” minősítette Macron múlt heti döntését, amely más országokat is hasonló lépésekre ösztönzött.

Starmer ezen a héten kijelentette, hogy az Egyesült Királyság hivatalosan el fogja ismerni a palesztin államot szeptemberben, hacsak Izrael nem tesz „konkrét” lépéseket, többek között nem köt tűzszünetet Gázában.

‘Nincs helye késlekedésnek’

Amikor Trumpot a brit döntésről kérdezték a skóciai látogatás során Starmerrel folytatott tárgyalás után, azt mondta: „Őszintén szólva, nem tartozom ebbe a táborba.”