NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Trumpot aggasztja, a szövetségesei hajlandóak támogatni a palesztin szuverenitást
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője elmondta, hogy amerikai elnök kritikai megközelítéssel viszonyult a palesztin állam elismerésére irányuló törekvésekhez, és úgy véli, hogy ez "Hamasz jutalmazását" jelenti.
Trumpot aggasztja, a szövetségesei hajlandóak támogatni a palesztin szuverenitást
Trumpot aggasztja, a szövetségesei hajlandóak támogatni a palesztin szuverenitást / AP
2025. augusztus 1.

Donald Trump, amerikai elnök elégedetlenségét fejezte ki Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada vezetői felé, amiért bejelentették, hogy szándékukban áll szeptemberben elismerni a palesztin államot – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Leavitt szerint Trump erősebb kritikai megközelítéssel viszonyul az elismerés iránti törekvésekhez, és úgy véli, hogy ez „jutalmazná a Hamászt, amely valódi akadály a tűzszünet és az összes fogoly szabadon bocsátása elé.”

Washington legközelebbi szövetségeseinek néhány legutóbbi nyilatkozata még inkább megkeményítette Trump álláspontját ezzel a lépéssel kapcsolatban.

Trump élesen bírálta Kanadát, amiért bejelentette szándékát, hogy a szeptemberi ENSZ-ülésen elismeri a palesztin államot, míg Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök felé enyhébb hangnemet ütött meg.

Trump „jelentéktelennek” és „nem túl fontosnak” minősítette Macron múlt heti döntését, amely más országokat is hasonló lépésekre ösztönzött.

Starmer ezen a héten kijelentette, hogy az Egyesült Királyság hivatalosan el fogja ismerni a palesztin államot szeptemberben, hacsak Izrael nem tesz „konkrét” lépéseket, többek között nem köt tűzszünetet Gázában.

‘Nincs helye késlekedésnek’

Amikor Trumpot a brit döntésről kérdezték a skóciai látogatás során Starmerrel folytatott tárgyalás után, azt mondta: „Őszintén szólva, nem tartozom ebbe a táborba.”

recommended

Kanada a legújabb nyugati ország, amely ezen a héten bejelentette szándékát a palesztin állam elismerésére.

„A gázai emberi tragédia elviselhetetlen méretet öltött” – mondta Mark Carney, kanadai miniszterelnök szerdán.

„A civil lakosság növekvő szenvedése nem tűr halasztást az összehangolt nemzetközi fellépésben” – mondta Carney szerdán.

Ez a lépés egybeesett azzal, hogy Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára kijelentette, hogy a Palesztin Állam „jog”, és nem „jutalom”.

Palesztina üdvözölte Kanada, Málta és Portugália döntését.

Eközben Husszein Al-Sejk, palesztin alelnök üdvözölte Kanada, Málta és Portugália döntését, miszerint szándékukban áll hivatalosan elismerni a palesztin államot a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen – jelentette a WAFA hírügynökség.

A WAFA egy hivatalos nyilatkozatra hivatkozva közölte, hogy Al-Sejk méltatta e három ország történelmi kezdeményezéseit, hozzátéve, hogy egyre nő  a kétállami megoldás és a palesztin nép jogai mellett álló nemzetközi támogatók száma.

Al-Sejk reményét fejezte ki, hogy ezek a nyilatkozatok „konkrét lépések, amelyek fenntartható békéhez és a Palesztin Állam nemzetközi legitimitásához vezetnek.”

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us