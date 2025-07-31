Kanada bejelentette, hogy 2025 szeptemberében, az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakán el fogja ismerni a Palesztin Államot, amennyiben a Palesztin Hatóság jelentős reformokat hajt végre, és figyelmeztetett, hogy a kétállami megoldás lehetősége „szemünk láttára hullik szét.”
„Kanada régóta elkötelezett a kétállami megoldás mellett – egy független, életképes és szuverén palesztin állam mellett, amely békében és biztonságban él az izraeli állam mellett” – mondta Mark Carney miniszterelnök.
„Évtizedeken át várjuk, hogy ez az eredmény egy olyan békefolyamat részeként valósuljon meg, amely az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság közötti tárgyalás útján létrejött megállapodásra épül. Sajnos ez a megközelítés már nem fenntartható.”
Carney több olyan fejleményt is említett, amelyek aláásták a békefolyamatot. Ezek közé tartozik az izraeli telepek gyorsított bővítése a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, az izraeli parlament kísérletei a megszállt Ciszjordánia egyes részeinek annektálására, valamint a segélyekhez való korlátozott hozzáférés, amely a gázai humanitárius válsághoz vezet.
„A civilek növekvő szenvedése nem tűr halasztást az összehangolt nemzetközi fellépésben” – mondta Carney.
Az elismerés a reformokon múlik
Kanada Palesztina elismerését a Palesztin Hatóság kormányzati reformjaihoz köti. E reformok közé tartozik Mahmúd Abbász elnök kötelezettségvállalása arra, hogy 2026-ban parlamenti választásokat tartsanak, amelyeken a Hamász nem vesz részt, valamint biztosítja, hogy a jövőbeli palesztin állam demilitarizált legyen.
Carney azt is kérte, hogy azonnal engedjék szabadon a Hamász által október 7-én elrabolt foglyokat, a szervezet fegyverezze le magát, és ne vegyen részt Palesztina kormányzásában.
„Kanada még mindig teljes mértékben támogatja Izrael létezését, mint független államot a Közel-Keleten, amely békében és biztonságban él” – mondta Carney.
„Az Izrael számára tartós békéhez vezető bármely út egy fenntartható és stabil palesztin államot is megkövetel, amely elismeri Izrael vitathatatlan jogát a biztonsághoz és a békéhez.”
Carney kijelentette, hogy Kanada együtt fog működni nemzetközi partnereivel egy hiteles béketerv kidolgozásában, valamint a nagy léptékű humanitárius segítségnyújtás biztosításában, amely a Gázai övezetbe irányulna.
„Kanada építő szerepet töltő partner lesz az igazságos, értelmes és tartós béke megteremtésében a térségben – egy olyan béke megteremtésében, amely tiszteletben tartja minden palesztin és izraeli méltóságát, biztonságát és törekvéseit.”