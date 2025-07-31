Kanada bejelentette, hogy 2025 szeptemberében, az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakán el fogja ismerni a Palesztin Államot, amennyiben a Palesztin Hatóság jelentős reformokat hajt végre, és figyelmeztetett, hogy a kétállami megoldás lehetősége „szemünk láttára hullik szét.”

„Kanada régóta elkötelezett a kétállami megoldás mellett – egy független, életképes és szuverén palesztin állam mellett, amely békében és biztonságban él az izraeli állam mellett” – mondta Mark Carney miniszterelnök.

„Évtizedeken át várjuk, hogy ez az eredmény egy olyan békefolyamat részeként valósuljon meg, amely az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság közötti tárgyalás útján létrejött megállapodásra épül. Sajnos ez a megközelítés már nem fenntartható.”

Carney több olyan fejleményt is említett, amelyek aláásták a békefolyamatot. Ezek közé tartozik az izraeli telepek gyorsított bővítése a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, az izraeli parlament kísérletei a megszállt Ciszjordánia egyes részeinek annektálására, valamint a segélyekhez való korlátozott hozzáférés, amely a gázai humanitárius válsághoz vezet.

„A civilek növekvő szenvedése nem tűr halasztást az összehangolt nemzetközi fellépésben” – mondta Carney.

Az elismerés a reformokon múlik