Az arab országok fokozták diplomáciai erőfeszítéseiket a régióban a növekvő feszültségek enyhítésére, miután Izrael légicsapásokat mért iráni nukleáris létesítményekre, katonai helyszínekre és magas rangú tisztviselők otthonaira. Teherán szerint a csapásokban több tucat civil halt meg.

Pénteken az Irán elleni izraeli támadásokat és Teherán megtorlását követő súlyos regionális konfliktus veszélyére figyelmeztetett Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom, Jordánia,Kuvait, Irak, Irak és Palesztina. Egy izraeli meghalt és több tucatnyian megsebesültek egy iráni támadásban.

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg megbeszélést folytatott a fejleményekről Donald Trump amerikai elnökkel. Faisal bin Farhan szaúdi külügyminiszter is beszélt iráni kollégájával, aki az izraeli csapásokat a regionális diplomácia aláásására irányuló lépésnek minősítette.

A katari külügyminiszter, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sejk „mély aggodalmát” fejezte ki az incidensek miatt, és ígéretet tett arra, hogy együttműködik a partnerekkel az eszkaláció megakadályozása érdekében.

Az Egyesült Arab Emírségek, Omán, Egyiptom, Jordánia, Kuvait és Irak is hasonló figyelmeztetést adott ki, és minden felet a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartására és diplomáciai megoldások keresésére szólított fel.

A jordániai külügyminiszter, Ayman al-Safedi azt mondta, hogy országa nem fogja eltűrni a légtérsértéseket.

Irak hivatalos panaszt nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanácsához amiatt, hogy Izrael az iraki légteret használta a támadások során, és felelősségre vonást követelt.

Palesztin tisztviselők regionális koordinációra szólítottak fel annak megakadályozása érdekében, hogy egzre terjedjen ki a háború a térségben.

Izrael péntek kora reggel kezdte meg Irán támadását, iráni nukleáris, katonai és polgári célpontokat támadva. A támadásokban magas rangú iráni katonai parancsnokok és tudósok haltak meg. A támadások péntek estig folytatódtak, és olyan városokat, mint Teherán, Natanz, Tabriz és Iszfahán is érintettek.

Irán ezután „Sadiq Promise-3” fedőnevű megtorló támadást indított, amely péntek este több területet, köztük Tel-Avivot is találat érte. Az iráni rakéták célba vették az izraeli „Pentagonként” is gyakran emlegetett Kirya komplexumot is, ahol az izraeli katonai központi parancsnokság és a védelmi minisztérium található.