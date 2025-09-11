Hollandia kedden bejelentette, Izrael nemzetbiztonsági miniszterét, Itamar Ben-Gvirt és pénzügyminiszterét, Bezalel Smotrichot hivatalosan kitiltották mind a 29 schengen-övezetbeli országból.
A holland kormány, amely már júliusban jelezte szándékát a két izraeli miniszter kitiltására, ezúttal Izrael gázai háborújával kapcsolatos „rendkívüli körülményekre” hivatkozva hivatalosan is „persona non grata”-nak, azaz nemkívánatos személynek nyilvánította őket.
A tilalmat bevezették a Schengeni Információs Rendszerbe, amely kötelezi az összes európai határőrséget, hogy megtagadják a miniszterek belépését.
Azonban a Haaretz arról számolt be, hogy egyes kormányok arra utasíthatják határőreiket, hogy hagyják figyelmen kívül a tilalmat, amely az Európai Unióban az intézkedés végrehajtásában következetlenségekhez vezethet.
Nemzetközi tilalmi hullám
A holland kormány legújabb döntése Spanyolország hasonló lépését követi, hiszen az ország szintén kitiltotta Ben-Gvirt és Smotrichot, miután Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter korlátozásokat jelentett be két spanyol miniszter izraeli beutazására vonatkozóan.
A spanyol külügyminiszter, Jose Manuel Albares kijelentette, a döntés egy megtorló intézkedés volt, amely azokat a tisztviselőket célozza meg, akik „közvetlenül részt vesznek a népirtásban, emberi jogi visszaélésekben vagy háborús bűncselekményekben.”
Ez a lépés része a spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez által bejelentett szélesebb intézkedések részét képezik, amelyek célja Izrael nyomás alá helyezése a Gázában zajló háborúja miatt.
Spanyolország kilenc intézkedésből nyolcat már bevezetett, beleértve egy fegyverembargót, valamint a fegyvereket vagy katonai üzemanyagot szállító hajók és repülőgépek spanyol kikötők és légtér használatának tilalmát. Madrid egy állandó fegyverembargó lehetőségét is fontolgatja Tel-Avivval szemben.
Korábban, az idei év során Szlovénia lett az első EU-tagállam, amely Ben-Gvirt és Smotrichot persona non grata-nak nyilvánította, azzal vádolva őket, hogy „népirtó kijelentéseket” tettek.
A szlovén kormány szerint mindkét miniszter aktívan szított erőszakot a palesztinok ellen az izraeli razziák és támadások során, miközben illegális zsidó telepes csoportokat támogattak a megszállt Ciszjordániában.
A balkáni ország az EU tétlenségére hivatkozva átfogó fegyverembargót is bevezetett Izraellel szemben, megtiltva a fegyverek importját, exportját és tranzitját.
Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Norvégia és az Egyesült Királyság már bejelentette hivatalos szankciókat fog bevezetni Ben-Gvir és Smotrich ellen „a palesztinok elleni erőszak szításáért” Gázában és a megszállt Ciszjordániában.
Népirtó retorika
A két izraeli szélsőjobboldali miniszter a lázító hangvételéről hírhedt, amelyet erőszakra való uszításként, sőt népirtásként nemzetközileg gyakran elítélnek.
Ben-Gvir teljes blokádot követelt Gázában, beleértve a humanitárius segélyek megakadályozását is, kijelentve, hogy „nincsenek ártatlan civilek” az enklávéban, ahol Izrael több mint 64 000 palesztint ölt meg.
Smotrich eközben nyíltan szorgalmazta Gáza újramegszállását és a palesztin lakosságának csökkentését, hangsúlyozva, hogy Izraelnek „nem szabad félnie a megszállás szótól.”
Keményvonalas álláspontjának megfelelően Smotrich átfogó izraeli válaszlépést sürgetett, miután palesztin ellenállási erők megtámadtak egy buszmegállót a megazállt Kelet-Jeruzsálem területén, megölve egy izraeli katonát és öt másik személyt. „A Palesztin Hatóságnak el kell tűnnie a térképről, és azoknak a falvaknak, ahonnan a terroristák származnak, úgy kell kinézniük, mint Rafah és Beit Hanoun,” – jelentette ki.
Kijelentései visszautalnak korábbi javaslataira, amelyek szerint Izraelnek annektálnia kellene a megszállt Ciszjordánia 82 százalékát, válaszul a nyugati országok azon törekvéseire, hogy elismerjék Palesztinát. Smotrich emellett a Netanjahu-kormányt arra is sürgette, hogy teljesen annektálja Gázát – egy ostrom alatt álló enklávét, ahol 1,6 millió palesztin él élelem, víz és más alapvető szükségletek nélkül –, és többször is támogatta a palesztinok erőszakos kitelepítését.
Ben-Gvir hasonló harcias megközelítést mutatott szimbolikus cselekedeteivel. Egy múlt havi börtönlátogatása során Gáza pusztításáról készült hatalmas fotók előtt állt, amely a palesztin foglyok számára készült. Egy képre mutatva azt állította, hogy egy fogoly felismerte az otthonát, majd hozzátette: „Így kell kinéznie.”
Néhány nappal korábban kigúnyolta a bebörtönzött palesztin vezetőt, Marwan Barghoutit, figyelmeztetve, hogy azok, akik izraelieket támadnak, „megsemmisülnek.”
Az egyre bővülő országok listája, amelyek korlátozásokat vezetnek be Ben-Gvir és Smotrich ellen, rámutat a növekvő nemzetközi aggodalomra Izrael szélsőjobboldali vezetése és annak gázai háborúban játszott szerepe miatt.
Bár a tilalmak végrehajtása Európában eltérő lehet, az intézkedések szélesebb változást jeleznek abban, ahogyan a globális hatalmak megpróbálják felelősségre vonni az izraeli tisztviselőket a széles körben elítélt retorikáért és politikákért, amelyek az erőszakot táplálják és súlyosbítják a humanitárius válságot.