Hollandia kedden bejelentette, Izrael nemzetbiztonsági miniszterét, Itamar Ben-Gvirt és pénzügyminiszterét, Bezalel Smotrichot hivatalosan kitiltották mind a 29 schengen-övezetbeli országból.

A holland kormány, amely már júliusban jelezte szándékát a két izraeli miniszter kitiltására, ezúttal Izrael gázai háborújával kapcsolatos „rendkívüli körülményekre” hivatkozva hivatalosan is „persona non grata”-nak, azaz nemkívánatos személynek nyilvánította őket.

A tilalmat bevezették a Schengeni Információs Rendszerbe, amely kötelezi az összes európai határőrséget, hogy megtagadják a miniszterek belépését.

Azonban a Haaretz arról számolt be, hogy egyes kormányok arra utasíthatják határőreiket, hogy hagyják figyelmen kívül a tilalmat, amely az Európai Unióban az intézkedés végrehajtásában következetlenségekhez vezethet.

Nemzetközi tilalmi hullám

A holland kormány legújabb döntése Spanyolország hasonló lépését követi, hiszen az ország szintén kitiltotta Ben-Gvirt és Smotrichot, miután Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter korlátozásokat jelentett be két spanyol miniszter izraeli beutazására vonatkozóan.

A spanyol külügyminiszter, Jose Manuel Albares kijelentette, a döntés egy megtorló intézkedés volt, amely azokat a tisztviselőket célozza meg, akik „közvetlenül részt vesznek a népirtásban, emberi jogi visszaélésekben vagy háborús bűncselekményekben.”

Ez a lépés része a spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez által bejelentett szélesebb intézkedések részét képezik, amelyek célja Izrael nyomás alá helyezése a Gázában zajló háborúja miatt.

Spanyolország kilenc intézkedésből nyolcat már bevezetett, beleértve egy fegyverembargót, valamint a fegyvereket vagy katonai üzemanyagot szállító hajók és repülőgépek spanyol kikötők és légtér használatának tilalmát. Madrid egy állandó fegyverembargó lehetőségét is fontolgatja Tel-Avivval szemben.

Korábban, az idei év során Szlovénia lett az első EU-tagállam, amely Ben-Gvirt és Smotrichot persona non grata-nak nyilvánította, azzal vádolva őket, hogy „népirtó kijelentéseket” tettek.

A szlovén kormány szerint mindkét miniszter aktívan szított erőszakot a palesztinok ellen az izraeli razziák és támadások során, miközben illegális zsidó telepes csoportokat támogattak a megszállt Ciszjordániában.

A balkáni ország az EU tétlenségére hivatkozva átfogó fegyverembargót is bevezetett Izraellel szemben, megtiltva a fegyverek importját, exportját és tranzitját.