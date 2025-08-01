Az egykori zöldsapkás, Anthony Aguilar a Gázai Humanitárius Alapítvány által működtetett segélyhelyeket "tervezett halálcsapdáknak" nevezte, miközben felidézett egy eseményt, amely során izraeli katonák agyonlőttek egy gyermeket, aki "egy kis zacskó rizst, némi lencsét és egy fél zacskó lisztet" tartott a kezében.

Az amerikai nonprofit szervezet, a vitatott Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) egyik informátora azzal vádolta meg az izraeli erőket, hogy közvetlenül felügyelik a militarizált segélyműveleteket Gázában, illetve halálos kimenetelű erő bevetését rendelik el éhező civilek, köztük gyermekek ellen.

Anthony Aguilar nyugalmazott amerikai hadsereg zöldsapkás őrnagy, aki a GHF alvállalkozójánál, az UG Solutions-nél dolgozott, egy május 28-i esetről számolt be, amikor egy élelmiszersegély kiosztási helyszínen szemtanúja volt, ahogy egy Amir nevű kisfiút az izraeli erők röviddel azután, hogy élelmiszert kapott lelőttek.

„Ez a kisfiú hasonló korú, mint az én fiam” – mondta el Aguilar egy érzelmes interjúban az amerikai kommentátor és műsorvezető, Tucker Carlson műsorában csütörtökön. „Nem volt ILIÁ-tag. Nem volt harcos. Mezítláb volt, éhezett, egy kis zsák rizst, némi lencsét és egy fél zsák lisztet tartott a kezében. Ez volt minden, amije volt.”

A lövöldözés a segélyhelyszínen túl történt, ahol állítólag izraeli erők helyezkedtek el. Aguilar elmondása szerint a tömeg közelébe, a levegőbe és a lábuk elé lőttek. „Azt mondták nekünk, hogy ez a tömegkontroll” – mondta. „Ha gépfegyvereket és aknavetőket használsz a tömeg irányítására, mit gondolsz, mi fog történni?”

Aguilar a hétfői UnXeptable podcastban elmondta, Amir megcsókolta a kezét, mielőtt hozzájutott volna a segélyhez, majd ezt követően az izraeli erők lelőtték. „Ez a fiatal fiú, Amir, mezítláb és rongyos ruhákban jött oda hozzám, amelyek lógtak a sovány testén” – emlékezett vissza.

„12 kilométert gyalogolt, hogy ideérjen, és amikor megérkezett, megköszönte nekünk a maradékot és az apró morzsákat, amiket kapott. Letette őket a földre, mert én ekkor már térdeltem, és letette az ételét, majd a kezeit az arcomra helyezte, az arcom oldalára, az arcomra, ezekkel a törékeny, csontvázszerű, sovány kezekkel – piszkos kezekkel –, és megcsókolt engem. Megcsókolt, és angolul mondta, hogy köszönöm, köszönöm. Aztán összeszedte a dolgait, és visszasétált a csoporthoz” – mondta.

„Ezután paprikaspray-vel, könnygázzal, hanggránátokkal és golyókkal lőttek a lábai elé [majd] a levegőbe, és ő megijedve elrohant, miközben az izraeli hadsereg a tömegre lőtt. Lőttek ebbe a tömegbe, és palesztinok – civilek, emberek – zuhantak a földre, lelőve. Amir is közéjük tartozott.”

Egy másik, egy amerikai szenátorral, Chris Van Hollen-nel készített interjúban, Aguilar tovább ment, és azt mondta, az izraeli hadsereg nemcsak részt vett az erőszakban, hanem közvetlenül utasításokat adott a helyszínen dolgozó alvállalkozók számára. „Nagyon egyértelműen megmondták nekem: az ügyfelünk az izraeli hadsereg [IDF]” – jelentette ki.

Aguilar felidézett egy pillanatot a Kettesszámú helyszínen végzett művelet során, amikor egy izraeli összekötő tiszt a GHF irányítótermében figyelmeztetett a palesztin gyerekekre, akik egy földhalomra másztak fel annak érdekében, hogy elkerüljék az összezúzásukat. A tiszt nem cselekedett azonnal, visszatért az asztalához, héberül beszélt a rádión, és egy másik alvállalkozó fordítása szerint utasította az izraeli mesterlövészeket, hogy nyissanak tüzet. „Azt mondtam: 'Nem fogsz gyerekekre lőni'” – emlékezett vissza Aguilar. „Nem volt rajtuk cipő. Az egyikükön még póló sem volt. Éheztek.” A gyerekek leugrottak és elfutottak, mielőtt lövések dördültek volna – mondta el a korábbi zöldsapkás.

Aguilar továbbá felidézte, felettese az alvállalkozói láncban figyelmeztette, soha ne mondjon ellent az izraelieknek. „Az operatív igazgató azt mondta nekem: 'Soha ne mondj nemet az ügyfélnek.' Megkérdeztem, ki az ügyfél. Azt mondta: 'Az IDF.'”

Aguilar a GHF segélyhelyszíneit „halálcsapdáknak” nevezte – olyan rendszereknek, amelyek kétségbeesett civileket csalogatnak oda segéllyel, csak hogy aztán kereszttűzbe és halálos tömegkontroll intézkedésekbe kerüljenek. „Az Egyesült Államok biztosítja a segélyt, és odacsalogatják őket. Aztán amikor elmennek, lövéseket kapnak – jövet-menet” – mondta.