Válságba kerültek Ballymena és a környező települések a harmadik egymást követő éjszakán tapasztalt erőszakos események miatt. Az események során a rendőrség célponttá vált, járműveket gyújtottak fel, és a bevándorlói közösségek támadásoknak voltak kitéve.

A zavargások, amelyek a hét elején kezdődtek, miután két helyi fiatalembert letartóztattak egy állítólagos szexuális támadással kapcsolatban, minden éjjel egyre fokozódtak. Ballymenában és a környező városokban benzinbombákkal, téglákkal és tűzijátékokkal támadtak rendőrökre, több mint 30 rendőr megsérült. Ezenkívül arról számoltak be, hogy járműveket rongáltak meg, bevándorló családok kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat, és az üzletek bezártak a további támadásoktól való félelem miatt.

Eközben a zavargások harmadik éjszakáján álarcos fiatalok megtámadták a Larne-i Szórakoztató Központot. Az épület ablakait betörték, és tüzeket gyújtottak bent. A közösségi médiában korábban hamis állítások terjedtek arról, hogy a Ballymenából evakuált bevándorlókat itt ideiglenesen elszállásolták. Az információk szerint a támadás idején senki sem tartózkodott az épületben.

„Szervezett rasszista garázdaság”

A migráns közösségek, akik különösen a Fülöp-szigeteki és kelet-európai származásúak, fenyegetésekről, vandalizmusról és kitelepítésekről számoltak be. Néhány család bedeszkázta otthonát, hogy elriassza a támadókat, míg nemzeti zászlókat tűzték ki. Egy Fülöp-szigeteki család otthon rekedt, miután autójukat felgyújtották.

Az óriási felháborodás nyomán kitörtek a zavargások, miután június 7-én Ballymena Clonavon Terrace negyedében két 14 éves fiút letartóztattak egy tizenéves lány elleni állítólagos szexuális támadással kapcsolatban. Bár a rendőrség megerősítette, hogy a gyanúsítottak helybeli férfiak voltak, az interneten terjedő hamis információk fokozzák a rasszista alapú erőszakot.

Ryan Henderson rendőrfőkapitány-helyettes egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hatóságok még mindig vizsgálják, hogy mi lehet az indíttatás ilyen erőszakcselekményhez. Henderson utalt a titkos paramilitáris csoportokra, amelyek mindig aktívak az országban, és véres múltra tekintenek vissza a nacionalista katolikusok és az uniópárti protestánsok közötti harcokban, mondván: “A rendelkezésre álló információk vagy a hallottak alapján nem egyértelmű, hogy ez félkatonai koordináció volt-e vagy sem”.

A rendőrség most a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálja, és fontolóra veszi az Egyesült Királyság további támogatását. Az erőszak Ballymenán túl is elterjedt, érintve Newtownabbey, Carrickfergus és Coleraine településeit, ahol zavargás kezelésére intézkedéseket vezettek be.

Michelle O'Neill észak-írországi regionális elnök és Emma Little-Pengelly elnökhelyettes közös nyilatkozatban ítélte el a támadásokat, és azokat „tervezett rasszista tömeges erőszaknak” minősítette. Keir Starmer brit kormányfő szintén nyugalomra és az igazságszolgáltatási folyamat támogatására szólított fel.

Hilary Benn, Észak-Írország államtitkára a helyzet helyszíni értékelése érdekében látogatást tervez Ballymenába.

Közösségi csoportok és civil vezetők azon dolgoznak, hogy támogassák a kitelepített családokat és enyhítsék a feszültséget, miközben továbbra is feszült a helyzet a régióban marad.