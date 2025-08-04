Az állami média arról számolt be, hogy Irán legfelsőbb biztonsági testülete jóváhagyta egy Nemzeti Védelmi Tanács létrehozását, miután júniusban rövid konfliktus alakult ki Izraellel, amely a legkomolyabb katonai kihívás volt Irán számára az Irakkal vívott 1980-as évekbeli háborúja óta.

„Az új védelmi testület központosított módon fogja felülvizsgálni a védelmi terveket és növelni az iráni fegyveres erők képességeit” – idézte az állami média vasárnap az Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkárságát.

A védelmi tanács elnöke Maszúd Pezeskian iráni elnök lesz, és a tagjai között szerepelnek a három államhatalom vezetői, a fegyveres erők magas rangú parancsnokai, valamint az érintett minisztériumok képviselői.