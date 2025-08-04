TÉRSÉGI HÍREK
Irán új védelmi tanácsot hoz létre az Izraellel kialakult konfliktus után
A Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács Titkársága szerint az új védelmi testület felülvizsgálja a védelmi terveket és javítja a fegyveres erők képességeit.
Izrael június 13-án indított indokolatlan támadást Irán ellen / Reuters
2025. augusztus 4.

Az állami média arról számolt be, hogy Irán legfelsőbb biztonsági testülete jóváhagyta egy Nemzeti Védelmi Tanács létrehozását, miután júniusban rövid konfliktus alakult ki Izraellel, amely a legkomolyabb katonai kihívás volt Irán számára az Irakkal vívott 1980-as évekbeli háborúja óta.

„Az új védelmi testület központosított módon fogja felülvizsgálni a védelmi terveket és növelni az iráni fegyveres erők képességeit” – idézte az állami média vasárnap az Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkárságát.

A védelmi tanács elnöke Maszúd Pezeskian iráni elnök lesz, és a tagjai között szerepelnek a három államhatalom vezetői, a fegyveres erők magas rangú parancsnokai, valamint az érintett minisztériumok képviselői.

Vasárnap Amir Hatami, az iráni hadsereg vezérkari főnöke figyelmeztetett, hogy továbbra is fennállnak izraeli fenyegetések, és nem szabad őket alábecsülni.

Izrael június 13-án indított indokolatlan támadást Irán ellen, ami a rövid konfliktust kiváltotta. Irán válaszul megtorló támadásokat hajtott végre Izrael ellen. Az Egyesült Államok által bejelentett tűzszünet június 24. óta van érvényben.

