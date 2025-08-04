Értesülések szerint a chilei El Teniente rézbányában rekedt hat bányász mindegyike életét vesztette egy részleges omlás következtében, amelyet egy nemrég bekövetkezett földrengés váltott ki.

„Ma, délután 3:30-kor végül megtaláltuk az eltűnt utolsó munkást az El Teniente bányában ” – mondta Aquiles Cubillos ügyész, a chilei El Mercurio On-Line újság vasárnapi jelentése szerint.

Ez azt jelenti, hogy senki sem élte túl a világ egyik legnagyobb föld alatti rézbányájában csütörtökön bekövetkezett omlást.

A Chilei Nemzeti Rézvállalat (Codelco), amely a bányát üzemelteti, „őszinte részvétét” fejezte ki az áldozatok családjainak.