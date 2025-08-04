NAGYVILÁG
Halottnak nyilvánították az összes bányászt a chilei bányakatasztrófa után
Egy 4,2-es erősségű szeizmikus aktivitás okozta a bányakatasztrófát, amely az Andesita projekt keretében működő bányában történt.
Chile pusztító bányakatasztrófákat élt át, köztük az 1945-ös El Teniente balesetet / AP
2025. augusztus 4.

Értesülések szerint a chilei El Teniente rézbányában rekedt hat bányász mindegyike életét vesztette egy részleges omlás következtében, amelyet egy nemrég bekövetkezett földrengés váltott ki.

„Ma, délután 3:30-kor végül megtaláltuk az eltűnt utolsó munkást az El Teniente bányában ” – mondta Aquiles Cubillos ügyész, a chilei El Mercurio On-Line újság vasárnapi jelentése szerint.

Ez azt jelenti, hogy senki sem élte túl a világ egyik legnagyobb föld alatti rézbányájában csütörtökön bekövetkezett omlást.

A Chilei Nemzeti Rézvállalat (Codelco), amely a bányát üzemelteti, „őszinte részvétét” fejezte ki az áldozatok családjainak.

A balesetet gy 4,2-es erősségű szeizmikus aktivitás okozta az Andesita projekt keretében működő bánya alagútjában.

Az El Teniente bányát a Codelco, Chilei Nemzeti Rézvállalat üzemelteti, és több mint 4500 kilométernyi alagúttal rendelkezik, így a világ egyik legnagyobb föld alatti rézbányája.

Tavaly a bánya 356 000 metrikus tonna rezet termelt, ami majdnem hét százaléka Chile teljes réztermelésének.

Chile pusztító bányakatasztrófákat élt át, köztük az 1945-ös El Teniente balesetet, amely 355 bányász életét követelte, valamint a 2010-es San José bányaomlást, amely során 33 bányász 69 napra a föld alatt rekedt.

