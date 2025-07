Sean Parnell, a Pentagon fő szóvivője kedden bejelentette, hogy 2000 nemzeti gárdistát vonnak ki Los Angelesből, ezzel a Trump-kormányzat által odarendelt erők csaknem felét hazarendelik.

Parnelli azt mondta: "Köszönjük katonáinknak, akik válaszoltak a hívásra. A törvénytelenség Los Angelesben csökken".

„Ennek megfelelően a miniszter elrendelte 2000 kaliforniai nemzeti gárdista visszavonását a szövetségi védelmi szolgálatból”.

A térségbe mintegy 4000 nemzetőrségi katonát és 700 tengerészgyalogost vezényeltek. Egyelőre nem világos, hogy a megmaradt katonák meddig maradnak a térségben.

A lépés célja az volt, hogy szövetségi bevándorlási razziákat hajtsanak végre, válaszul a tiltakozások hullámára, ami a bevándorlókkal szembeni bánásmód miatt robbant ki.

A csapatok feladata a szövetségi épületek védelme és a bevándorlási hivatalnokok segítése volt a letartóztatásokban.

A bevetés június elején kezdődött, és a tervek szerint 60 napig tartott volna.

„Politikai bábuk”

A bevetésre Gavin Newsom kormányzó ellenkezése ellenére került sor. Newsom jogi harcot indított a döntés ellen.

Először egy kerületi bírósági bíró mondta ki, hogy Trump a kormányzó ellenkezése ellenére is törvénytelenül vezényelte be a gárdát. A fellebbviteli bíróság azonban helybenhagyta, hogy a kormány továbbra is ellenőrizze a csapatokat. A jogi eljárás még folyamatban van.

Newsom szerint a Nemzeti Gárda Los Angelesbe telepítése elszakította a katonákat a családjuktól és a civil feladataiktól, „az elnök politikai bábjaivá téve őket Los Angelesben”.

"Miközben csaknem kétezer embert leszereltek, a megmaradt gárdisták továbbra is szolgálnak beosztás, irányítás és a közösségükbe való visszatérés reménye nélkül" - mondta Newsom kormányzó, hozzátéve: "Felszólítjuk Trumpot és a védelmi minisztériumot, hogy vessenek véget ennek a színjátéknak, és küldjenek mindenkit haza most azonnal".