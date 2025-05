Más kérdés, hogy a divatmárkák különböző kultúrákból merítenek ihletet, de a minták kisajátítása vagy átvétele világszerte jogi és etikai következményekkel járhat.

Ralph Lauren éppen a múlt héten kért bocsánatot, miután Beatriz Gutierrez Muller, a mexikói elnök felesége azzal vádolta meg a luxusruházati márkát, hogy plagizálja a Contla és a Saltillo őslakosai által készített mintákat.

"Remélem, hogy kompenzálják az eredeti közösségeknek okozott károkat, amelyek ezt a munkát szeretettel és nem a profitért végzik” - mondta, és “illegálisnak és erkölcstelennek” nevezte az őslakos motívumok használatát.

“Ez azonban nem újdonság, hiszen Ralph Lauren egész birodalma a kisajátításra épül," - mondta Sariah Park, egy őslakos művész a TRT Worldnek.

A kulturális kisajátítás egy másik kultúrából való másolást vagy annak átvételét és abból való tőkésítést jelenti. Ez egyfajta törlésnek tekinthető, amely gyakran azt jelenti, hogy az őslakos tervezőket nem írták jóvá, nem konzultáltak velük, és nem fizettek nekik kompenzációt a ruhadarab létrehozása során.

Park szerint “a kulturális kisajátítás az őslakos közösségektől” az Egyesült Államokban „az első kapcsolatfelvétel óta” fenntart.

„A divatban ez akkor nyilvánul meg, amikor a tervezők és a márkák az öltözködés és a kifejezés kulturális hagyományait, a tudás és a létezés módjait, a szimbolikus technikákat, a szakrális gyakorlatokat és a jelentős ikonográfiát használják" – mondja, hozzátéve: "És aztán kihasználják ezeket a gyakorlatokat a profitszerzés érdekében."

Bár a kisajátításnak ez a formája nem újdonság, Park szerint az, hogy Muller arra használja a platformját, hogy felhívja a figyelmet a kulturális kisajátítás igazságtalanságára.

“A kulturális kisajátítást sokszor úgy kezelik, mintha nem lenne fontos vagy harcra érdemes kérdés, pedig a kulturális kisajátításnak valós és súlyos következményei vannak, amelyek nap mint nap érintik az őslakos közösségeket a világ minden táján” - teszi hozzá Park.

A mexikói kormány hasonló panaszokat tett a kínai Shein divatkereskedő, a francia Louis Vuitton, a venezuelai Carolina Herrera tervező, a spanyol Zara és az amerikai Anthopologie kiskereskedő ellen.

Számtalan példa

Az 1830-as évektől egészen 1978-ig, az amerikai indiánok vallásszabadságáról szóló törvény elfogadásáig az Egyesült Államokban tilos volt az őslakosok hagyományos ruházata, valamint a szokások, nyelvek, szertartások és táncok.

Tehát amikor a divatmárkák magukévá teszik az őslakos kultúrát, akkor elsöpörhetik a fájdalmas történelmi traumát, amelyet ezek a közösségek szenvedtek el, tovább erősíthetik a velük kapcsolatos sztereotípiákat, vagy hozzájárulhatnak az elnyomáshoz.

Ez jellemzően ezeknek a kultúráknak a megértésének hiányából adódik, mondja Shanti Amalanathan, a luxus kiskereskedelem szakértője, aki több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a Hermesnél.

"A luxus divatmárkák már régóta kisajátítják az őshonos mintákat, és nem igazán értik a minták történelmi és kulturális jelentőségét, illetve fontosságát és értékét a kulturális közösségek számára” – mondta Amalanathan.

"Ezek a közösségek generációkon keresztül adták át a terveket, amelyek elkészítése hetekig, hónapokig, évekig is eltarthat. Azzal, hogy a márka kisajátítja őket, tiszteletlenül bánik ezekkel a közösségekkel, és azt mondja: 'ti is élvezhetitek azt a kiváltságot, hogy én képviselek benneteket'” - teszi hozzá.

És erre számtalan példa van, azokból egy a Victoria's Secret 2012-es bemutatója, ahol angyalok sétáltak a kifutón, hogy képviseljék az ünnepeket.

Az egyikük indián fejdísszel és leopárdmintás fehérneművel ábrázolta a hálaadást, ami felháborította a közösségeket, amelyek szerint a ruha az őslakosok népirtását dicsőítette.

"Ez a divatbemutató megmutatja, hogy a hálaadás történetét mennyire félreértelmezték, és ez a félreértelmezés már nagyon fiatal korban beleivódott a kultúránkba" - mondta Amalanathan.

"A márkák nem képviselik a történet több oldalát, csak fantáziákat teremtenek, a fantáziák pedig nem tükrözik a tapasztalataink valóságát."

A kulturális kisajátítás egy másik példája, amely Park és saját kulturális öröksége szempontjából „különösen kirívó” volt, a Nicholas 2014-es tavaszi/nyári gyűjteménye volt, melynek címe az 'Apache Shamanistic Journey', illetve ‘Apácsi sámánisztikus utazás’.

"Egy őslakos közösséget ilyen módon inspirációként használni, mint valami trópust, amit ki lehet fosztani és plagizálni, messzemenően bántó, hogy valaki a saját profitja érdekében a hagyományos szertartásokból és szakrális gyakorlatokból inspirálódik," -mondta Park.

Divatos és aktuális

Park és Amalanathan is számos intézményben tanít, többek között a New York-i Parsons School of Designban, ahol az őslakos divatot és a divatüzletet vizsgáló tanfolyamokat tartanak.

"Talán, ha több divattervezőt tanítanának a divattörténet eurocentrikus nézőpontján túl, megértenék, miért olyan káros a kulturális kisajátítás." - mondja Park a tanfolyamáról.

Echo Malleo, a Kent Állami Egyetem Divatiskolájának 31 éves mesterszakos hallgatója éppen most írja szakdolgozatát az őslakosok ruházati és divattárgyainak múzeumi bemutatásáról.

A TRT Worldnek elmondta, hogy az őslakosok művészeti alkotásaiból származó motívumok és szimbólumok átvétele és kontextuson kívüli felhasználása a gyakori példája a kisajátításnak, amit megfigyelt, de néha a márkák még a különböző őslakos csoportok stílusait is kombinálják egy ruhadarabon.

"Több száz különböző őslakos közösség létezik csak az Egyesült Államokban, de amikor a márkák átveszik a mintáikat, gyakran nem ismerik el ezt a sokszínűséget” - mondta Malleo.

"Amikor a márkák elismerik, hogy valami „őslakos ihletésű”„ gyakran csak a “őslakos” jelzőt használják, ahelyett, hogy egy konkrét közösséghez társítanák."

Amalanathan úgy véli, hogy ez azért következik be, mert „a márkák silókban dolgoznak, és túl keményen próbálnak relevánsak, sokszínűek és befogadóak lenni, így szem elől tévesztik a márka imázsának nagyobb képét, és azt, hogy mit akarnak képviselni a fogyasztóik számára”.

„Ez csak egy címkézés, hogy relevánsnak tűnjön. Gyakran nem tudják megfelelően jóváírni vagy forgalmazni a formatervezést, mert nem értik azt. A mai fogyasztó azonban egyre inkább eltávolodik a domináns társadalmi-kulturális elképzelésektől a rokonszenvesebb és hitelesebb termékek és forgalmazás felé” - mondta.

Hogyan tudják tehát a márkák kielégíteni fogyasztóik sokszínűséggel kapcsolatos változó igényeit anélkül, hogy nyíltan megbántanák a marginalizált közösségeket?

Kisajátítás és felértékelés

Monica Boța Moisin, a szellemi kulturális örökség védelmével foglalkozó jogász alkotta meg a „beleegyezés, elismerés és kompenzáció három C szabályát”, amely Amalanathan szerint megfelelő módja lenne a kulturális minták méltánylásának anélkül, hogy kisajátítanánk őket.

"Akár a luxus divatmárkákról, akár az olyan gyorsárukról van szó, mint a H&M vagy a Zara, komoly alkupozícióval rendelkeznek az iparágban. Ezért fel kell emelniük a szavukat annak érdekében, hogy állandósítsák a változást” - mondta Amalanathan.

"Azzal, hogy együttműködünk, és partnerséget alakítunk ki azokkal a kulturális közösségekkel, elismerjük őket, hangot adunk azoknak a tervezőknek, akiknek esetleg nincsenek eszközeik erre, és a marginalizált közösségeknek."

Park is kifejezi ezt az érzést, mondván: „a kulturális megbecsülés az őslakos tervezők támogatása és az őslakos közösségekkel való közvetlen együttműködés lenne az őslakos kézművesség és tudás támogatása és megőrzése érdekében”.

A feltörekvő őslakos divattervezők érvényesítik hangjukat, és megtörik a régóta fennálló sztereotípiákat, hogy az őslakos divat nem ragadt a múltban. Inkább maguk vállalják a felelősséget a tervezéseikért, ahelyett, hogy egy luxus divatmárka tenné ezt.

„Ha egy vásárlót érdekelnek bizonyos stílusok vagy minták, de nem akar olyan márkáktól vásárolni, amelyek az őslakos közösségektől kisajátítottak, akkor közvetlenül őslakos tervezőktől vásárolhat - nagyon sok van, ha elkezd keresgélni az interneten” - mondta Malleo.