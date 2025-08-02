Türkiye „ előnyösen” került ki az új amerikai vámrendszerből, mivel a legalacsonyabb 15 százalékos sávba került. Ez azt mutatja, hogy az Egyesült Államok kiegyensúlyozott és előnyös kereskedelmi partnerként tekint Türkiyére, miközben a török exportőrök továbbra is megőrzik versenyképességüket a globális piacokon – közölte a Török Kereskedelmi Minisztérium.
A minisztérium pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök, Donald Trump által bejelentett új vámok értelmében világszerte 15 és 50 százalék közötti vámemelések lépnek életbe.
„Ez a helyzet főként ázsiai és latin-amerikai, számos országhoz képest jelentős előnyt kínál Türkiye számára,” – áll a minisztérium közleményében.
A közlemény kiemelte, hogy azok az országok, amelyek nem kötöttek kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, a jövőben magasabb vámokkal szembesülnek az USA-ba irányuló exporttermékek esetében.
A közlemény szerint az Egyesült Államok új, 50 százalékos vámot vezetett be acéltermékekre, rézre, acélra és alumíniumra, de ez csak bizonyos termékekre, például rézcsövekre és kábelekre korlátozódik.
A közlemény azt is megjegyezte, hogy a finomított réz, érc és koncentrátumok nem tartoznak a vámtarifaszám alá.
„Ez a hirtelen változás áresést és túlkínálatot eredményezett az amerikai rézpiacokon. Az Egyesült Államok kereskedelmi kérdésekben még nem jutott megállapodásra főbb partnereivel, köztük Kanadával, Mexikóval, Thaifölddel és néhány távol-keleti országgal, például Indiával. Az Indiára kivetett vámokat további bírságokkal sújtják” – áll a közleményben.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy szoros diplomáciai és technikai tárgyalásokat folytatnak a török és amerikai tisztviselők az olyan stratégiai ágazatokra kivetett vámokról, mint az acél, az autóipar és a réz.
„A Türkiye számára kedvezőbb vámcsökkentések elérésére irányuló tárgyalások folyamatosak és építő jellegűek. Kapcsolataink továbbra is aktívak annak érdekében, hogy olyan nyitást érjünk el, amely megfelel az elvárásainknak, különösen a textil- és ruházati ágazatunk számára” – áll a közleményben.
A közlemény hangsúlyozta, hogy Türkiye prioritása az, hogy az Egyesült Államokkal fennálló külkereskedelmi kapcsolat „kiszámítható, méltányos és fenntartható” keretek között haladjon előre.
„Az amerikai elnök által kiadott legutóbbi rendeletből kiderül, hogy Türkiye azon országok közé tartozik, ahol a tárgyalási folyamat jó úton halad, ami azt jelzi, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban erősödött a kölcsönös párbeszéd és együttműködés” – tette hozzá.