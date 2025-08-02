Türkiye „ előnyösen” került ki az új amerikai vámrendszerből, mivel a legalacsonyabb 15 százalékos sávba került. Ez azt mutatja, hogy az Egyesült Államok kiegyensúlyozott és előnyös kereskedelmi partnerként tekint Türkiyére, miközben a török exportőrök továbbra is megőrzik versenyképességüket a globális piacokon – közölte a Török Kereskedelmi Minisztérium.

A minisztérium pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök, Donald Trump által bejelentett új vámok értelmében világszerte 15 és 50 százalék közötti vámemelések lépnek életbe.

„Ez a helyzet főként ázsiai és latin-amerikai, számos országhoz képest jelentős előnyt kínál Türkiye számára,” – áll a minisztérium közleményében.

A közlemény kiemelte, hogy azok az országok, amelyek nem kötöttek kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, a jövőben magasabb vámokkal szembesülnek az USA-ba irányuló exporttermékek esetében.

A közlemény szerint az Egyesült Államok új, 50 százalékos vámot vezetett be acéltermékekre, rézre, acélra és alumíniumra, de ez csak bizonyos termékekre, például rézcsövekre és kábelekre korlátozódik.

A közlemény azt is megjegyezte, hogy a finomított réz, érc és koncentrátumok nem tartoznak a vámtarifaszám alá.