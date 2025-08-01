A salvadori törvényhozók elfogadtak egy alkotmányos reformot, amely eltörli az elnökválsztásra vonatkozó korlátozásokat, és lehetővé teszi a hivatalban lévő, Nayib Bukele számára, hogy határozatlan ideig indulhasson az elnöki posztért.

Csütörtöki szavazáson 57-3 arányban elfogadták az alkotmányos reformot, miszerint a megválasztott elnök hivatali ideje öt évről hat évre emelkedik. Ana Figueroa, az Új Eszmék párt képviselője javasolta az alkotmány öt cikkelyének módosítását.

A javaslat tartalmazta az elnökválasztás második fordulójának eltörlését is, amelybe azon két jelölt jut be, akik a legtöbb szavazatot kapják az első fordulóban. Az Új Eszmék párt és szövetségesei többséggel megszavazták a javaslatokat.

Bukelét tavaly alkotmányos tilalom ellenére nagy fölénnyel újraválasztották. Ez azt követően történt, hogy pártja által kinevezett legfelsőbb bírósági bírák 2021-ben úgy döntöttek, hogy engedélyezik második ötéves mandátumuk meghosszabbítását.

Küzdelem az utcai bandák ellen

Figueroa csütörtökön azzal érvelt, hogy a szövetségi törvényhozók és polgármesterek már most is korlátlan alkalommal pályázhatnak az újraválasztásra.