Nayib Bukele salvadori elnök határozatlan ideig pályázhat az újraválasztásra
Az Új Eszmék és szövetségesei elfogadták azokat a reformokat, amelyek lehetővé teszik Bukele elnök számára, hogy határozatlan ideig pályázhasson az újraválasztásra, meghosszabbítsák a hivatali idejét, valamint eltöröljék a második fordulót.
A salvadori kormánypárt támogatja az elnök határozatlan idejű újraválasztását az alkotmánymódosítás keretében. / Reuters
2025. augusztus 1.

A salvadori törvényhozók elfogadtak egy alkotmányos reformot, amely eltörli az elnökválsztásra vonatkozó korlátozásokat, és lehetővé teszi a hivatalban lévő, Nayib Bukele számára, hogy határozatlan ideig indulhasson az elnöki posztért.

Csütörtöki szavazáson 57-3 arányban elfogadták az alkotmányos reformot, miszerint a megválasztott elnök hivatali ideje öt évről hat évre emelkedik. Ana Figueroa, az Új Eszmék párt képviselője javasolta az alkotmány öt cikkelyének módosítását.

A javaslat tartalmazta az elnökválasztás második fordulójának eltörlését is, amelybe azon két jelölt jut be, akik a legtöbb szavazatot kapják az első fordulóban. Az Új Eszmék párt és szövetségesei többséggel megszavazták a javaslatokat.

Bukelét tavaly alkotmányos tilalom ellenére nagy fölénnyel újraválasztották. Ez azt követően történt, hogy pártja által kinevezett legfelsőbb bírósági bírák 2021-ben úgy döntöttek, hogy engedélyezik második ötéves mandátumuk meghosszabbítását.

Küzdelem az utcai bandák ellen

Figueroa csütörtökön azzal érvelt, hogy a szövetségi törvényhozók és polgármesterek már most is korlátlan alkalommal pályázhatnak az újraválasztásra.

„Mindannyian rendelkeztek az újraválasztás lehetőségével a népszavazás révén, eddig egyetlen kivétel volt ez alól az elnöki poszt.” – mondta Figueroa.

Azt is javasolta, hogy Bukele jelenlegi mandátumát, amely 2029. június 1-jén járna le, 2027. június 1-jére módosítsák, hogy az elnök- és parlamenti választásokat ugyanarra a napra tűzzék ki. Ez lehetővé tenné Bukele számára, hogy két évvel korábban induljon egy hosszabb mandátumért.

Bukele rendkívül népszerű, főként az erős utcai bandák elleni kemény fellépése miatt.

A választók hajlandóak figyelmen kívül hagyni azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint kormánya elődeihez hasonlóan tárgyalásokat folytatott a bandákkal. Bukele ezeket a tárgyalásokat azelőtt folytatta, hogy rendkívüli állapotot hirdetett, amely felfüggesztette bizonyos alkotmányos jogokat és lehetővé tette a hatóságok számára több tízezer ember letartóztatását.

Bukele biztonsági sikerei és politikai álláspontja inspirálta a régióban azokat a vezetőket, akik megpróbálják utánozni az ő stílusát.

