Pejabat perdagangan AS telah memuktamadkan kadar tarif yang tinggi ke atas kebanyakan sel solar dari Asia Tenggara, langkah penting dalam menyelesaikan kes perdagangan setahun yang didakwa oleh pengeluar Amerika terhadap syarikat China kerana membanjiri pasaran dengan barangan harga rendah tidak adil.

Kes ini dibangkitkan tahun lalu oleh Hanwha Qcells dari Korea, First Solar Inc. yang berpangkalan di Arizona, dan beberapa pengeluar kecil lain yang ingin melindungi pelaburan bernilai bilion dolar dalam pembuatan solar AS.

Kumpulan pengadu, Jawatankuasa Perdagangan Perikatan Pembuatan Solar Amerika, mendakwa pengeluar panel solar besar China yang mempunyai kilang di Malaysia, Kemboja, Thailand, dan Vietnam menghantar panel dengan harga di bawah kos pengeluaran serta menerima subsidi tidak adil yang menjadikan produk Amerika kurang kompetitif.

Tarif yang diumumkan pada hari Isnin berbeza-beza mengikut syarikat dan negara, tetapi secara umumnya lebih tinggi daripada duti awal yang diumumkan pada akhir tahun lepas.

Gabungan duti antidumping dan antisubsidi ke atas produk Jinko Solar dari Malaysia antara yang terendah pada 41.56 peratus. Produk pesaing Trina Solar dari Thailand dikenakan tarif 375.19 peratus.

Baik Jinko mahupun Trina tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan ulasan segera.

Produk dari Kemboja dikenakan duti melebihi 3,500 peratus kerana pengeluar di sana memilih untuk tidak bekerjasama dengan siasatan AS.

"Keputusan ini sangat kukuh," kata Tim Brightbill, peguam bagi kumpulan pengilang AS, dalam panggilan dengan pemberita. "Kami yakin ia akan menangani amalan perdagangan tidak adil syarikat milik China di empat negara ini, yang terlalu lama menjejaskan industri pembuatan solar AS."

Ancaman tarif ke atas negara yang membekalkan lebih $10 bilion produk solar ke AS tahun lepas yang membentuk majoriti bekalan domestik, telah menyebabkan perubahan drastik dalam perdagangan solar global. Import dari empat negara sasaran tahun ini jauh berkurangan berbanding tahun lalu, sementara penghantaran panel dari negara seperti Laos dan Indonesia semakin meningkat.

Pengkritik termasuk kumpulan perdagangan Solar Energy Industries Association (SEIA) berpendapat tarif akan memudaratkan pengeluar solar AS kerana ia akan menaikkan harga sel import yang dipasang menjadi panel oleh kilang Amerika. Kemudahan ini semakin berkembang sejak subsidi baru untuk pembuatan tenaga bersih diperkenalkan pada 2022.

Pegawai SEIA tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan ulasan segera.

Untuk memuktamadkan tarif ini, Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa perlu mengundi pada Jun sama ada industri tersebut benar-benar terjejas oleh import bersubsidi dan dijual bawah harga.