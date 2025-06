Ketika pertempuran antara Israel dan Iran semakin memuncak, Jabatan Negara Amerika Syarikat mengarahkan kedutaan AS di seluruh dunia supaya menjelaskan bahawa Washington tidak terlibat dalam serangan terbaharu Israel terhadap Iran yang dimulakan tanpa provokasi.

Menurut CBS News pada Ahad, yang memetik satu dokumen diplomatik, kedutaan dan pejabat konsular diarahkan supaya memaklumkan kepada kerajaan tuan rumah — “mengikut budi bicara masing-masing” — bahawa AS “tidak terlibat dalam tindakan unilateral Israel terhadap sasaran di Iran.”

Komunikasi dalaman yang dikenali sebagai dokumen ALDAC (All Diplomatic and Consular Posts) itu turut mengesahkan bahawa AS “kekal komited terhadap penyelesaian diplomatik dalam isu nuklear Iran.”

Ia turut memberi amaran bahawa “tiada kerajaan, proksi atau pelaku bebas harus mensasarkan warga Amerika, pangkalan atau infrastruktur,” dan menyatakan: “Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear.”

AS ‘mesti bertanggungjawab’

Peningkatan ketegangan terbaharu ini menyusul selepas serangan Israel pada Jumaat ke atas Iran, termasuk kemudahan nuklear dan peluru berpandunya, yang mengorbankan beberapa komander tentera dan saintis, sekali gus mencetus serangan balas dari Tehran yang menggunakan peluru berpandu balistik.

Sebagai tindak balas, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh Washington bersekongkol, dan mendakwa AS “adalah rakan kongsi dalam serangan ini dan mesti bertanggungjawab.”

Bagaimanapun, AS mengekalkan pendirian defensif. Dokumen tersebut menyatakan tentera AS beroperasi “bagi melindungi anggota, pasukan, dan infrastruktur AS di rantau ini serta mengurangkan korban, khususnya dalam ancaman berterusan peluru berpandu balistik Iran.”

Dalam sidang media pada Ahad sebelum berlepas ke sidang kemuncak G7 di Kanada, Presiden Donald Trump berkata: “Saya rasa sudah tiba masa untuk membuat perjanjian, dan kita akan lihat apa yang berlaku.”

Namun, beliau menegaskan semula sokongan AS terhadap pertahanan Israel dan mengeluarkan amaran tegas menerusi media sosial: “Jika kepentingan AS diserang oleh Iran, seluruh kekuatan dan kehebatan Angkatan Tentera AS akan menghujani anda pada tahap yang tidak pernah dilihat sebelum ini.”

Sementara itu, kedutaan AS di Tel Aviv dan Baitulmaqdis kekal ditutup, dan kakitangan Amerika terus berlindung di tempat masing-masing di bawah arahan pertahanan awam Israel.

Rundingan nuklear yang dijadualkan antara AS dan Iran pada Ahad di Oman telah dibatalkan secara mengejut. Menurut sumber, Iran enggan menyertai rundingan “selagi ia masih diserang.”