د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د یکشنبې په شپه د افغانستان په ځینو سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه ۶۱۰ کسان وژل شوي او ۱۳۰۰ نور ټپیان شوي دي.
په کابل کې د روغتیا چارواکو ویلي چې دوی لا هم د رسمي شمېرو د تایید په حال کې دي، ځکه چې هڅه کوي د لرې پرتو سیمو سره اړیکه ونیسي.
تر دې وړاندې د افغانستان دولتي راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې لږ تر لږه ۵۰۰ کسان وژل شوي او ۱۰۰۰ نور ټپیان شوي دي، چې د زلزلې شدت ۶.۰ درجې و.
د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې، دا زلزله د یکشنبې په شپه د د ګرینویچ پر وخت د ماښام په ۷ بجو او ۱۷ دقیقو د جلال آباد ختیځ-شمال ختیځ ۲۷ کیلومتره لرې په ۸ کیلومتره ژوروالي کې رامنځته شوې ده .
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي انادولو خبري اژانس ته ویلي چې د کونړ ولایت په نورګل، څوکۍ، وټپور، منوګي او چپه دره ولسوالیو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د مړو او ټپیانو شمېره وروستۍ نه ده، ځکه چارواکي لا هم د لرې پرتو سیمو له خلکو سره په اړیکه کې دي، او د مرستې ډلې د اغېزمنو سیمو پر لور روانې دي.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوه ګل سیمې او د نورګل ولسوالۍ د مزار دره سیمې ته تللې لارې د ځمکې ښویدنې له امله بندې شوې دي، چې د ژغورنې ډلو لپاره یې ستونزې جوړې کړې دي.
ځايي خلکو ویلي چې دا د هغو زلزلو له ډلې څخه ده چې په دې هېواد کې یې تر ټولو زیات ځواک درلود.
د افغانستان د لنډمهالې ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد تایید کړې چې زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغه په ایکس کې لیکلي: "له بده مرغه، د نن شپې زلزلې زموږ په ختیځو ولایتونو کې د ژوند او مال زیانونه اړولي دي."
مجاهد زیاته کړه چې ځايي چارواکي او خلک د ژغورنې په هڅو بوخت دي، او د مرکزي او نږدې ولایتونو د ملاتړ ډلې سیمې ته روانې دي.
"ټولې شته سرچینې به د ژوند ژغورنې لپاره وکارول شي،"
د امریکا د جیولوجیکي سروې په وینا، د دې لویې زلزلې وروسته په همدې سیمه کې د ۵.۲ شدت دوه نورې زلزلې هم شوې دي.