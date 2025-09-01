افغانستان
2 کمه لوست
د افغانستان په ختيځ کې په کونړ ولایت کې زورورې زلزلې په زرګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د یکشنبې په شپه د افغانستان په ځینو سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه ۶۱۰ کسان وژل شوي او ۱۳۰۰ نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختيځ کې په کونړ ولایت کې زورورې زلزلې په زرګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې
افغانستان زلزله / X
1 سپتمبر 2025

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د یکشنبې په شپه د افغانستان په ځینو سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه ۶۱۰ کسان وژل شوي او ۱۳۰۰ نور ټپیان شوي دي.

په کابل کې د روغتیا چارواکو ویلي چې دوی لا هم د رسمي شمېرو د تایید په حال کې دي، ځکه چې هڅه کوي د لرې پرتو سیمو سره اړیکه ونیسي.

تر دې وړاندې د افغانستان دولتي راډیو ټلویزیون  راپور ورکړی و چې لږ تر لږه ۵۰۰ کسان وژل شوي او ۱۰۰۰ نور ټپیان شوي دي، چې د زلزلې شدت ۶.۰ درجې و.

د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې  د معلوماتو له مخې، دا زلزله د یکشنبې په شپه د د ګرینویچ پر وخت د ماښام په  ۷ بجو او ۱۷ دقیقو د جلال آباد ختیځ-شمال ختیځ ۲۷ کیلومتره لرې په ۸ کیلومتره ژوروالي کې رامنځته شوې ده .

د افغانستان د  کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي انادولو خبري اژانس ته ویلي چې د کونړ ولایت په نورګل، څوکۍ، وټپور، منوګي او چپه دره ولسوالیو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.

هغه زیاته کړه چې د مړو او ټپیانو شمېره وروستۍ نه ده، ځکه چارواکي لا هم د لرې پرتو سیمو له خلکو سره په اړیکه کې دي، او د مرستې ډلې د اغېزمنو سیمو پر لور روانې دي.

د څوکۍ ولسوالۍ د دیوه ګل سیمې او د نورګل ولسوالۍ د مزار دره سیمې ته تللې لارې د ځمکې ښویدنې له امله بندې شوې دي، چې د ژغورنې ډلو لپاره یې ستونزې جوړې کړې دي.

وړاندیز شوي

ځايي خلکو ویلي چې دا د هغو زلزلو له ډلې څخه ده چې په دې هېواد کې یې تر ټولو زیات ځواک درلود.

د افغانستان د لنډمهالې ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد تایید کړې چې زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده.

هغه په ایکس کې لیکلي: "له بده مرغه، د نن شپې زلزلې زموږ په ختیځو ولایتونو کې د ژوند او مال زیانونه اړولي دي."

مجاهد زیاته کړه چې ځايي چارواکي او خلک د ژغورنې په هڅو بوخت دي، او د مرکزي او نږدې ولایتونو د ملاتړ ډلې سیمې ته روانې دي.

"ټولې شته سرچینې به د ژوند ژغورنې لپاره وکارول شي،"

د امریکا د جیولوجیکي سروې په وینا، د دې لویې زلزلې وروسته په همدې سیمه کې د ۵.۲ شدت دوه نورې زلزلې هم شوې دي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us