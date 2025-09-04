د افغانستان په ختیځ کې د تیرې یکشنبې په شپه د رامنځته شوې زورورې زلزلې وروسته د ژغورنې او لټون عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویاند وویل تر اوسه پورې د مړو شمیره ۲۲۰۵ تنو ته رسیدلې ده. د ویاند په وینا د ټپيانو شمیره نږدې ۴۰۰۰ تنو ته لوړه شوې ده .
د طالبانو ویاند، همدالله فطرت، چې د تلفاتو تازه شمېرې یې وړاندې کړې، وویل چې د ژغورنې او لټون هڅې دوام لري. "د خلکو لپاره خیمې درول شوې دي، او د لومړنۍ مرستې او بیړنیو توکو رسول روان دي."
د کونړ ولایت د سیمهییزو امنیتي ځواکونو ویاند، رحیم الله حمزاله، د پنجشنبې په ورځ وویل چې د مړو او ټپیانو ګډ شمېر له ۵۰۰۰ څخه اوښتی دی.
"لکه څنګه چې ډېر خلک لا هم د کنډوالو لاندې بند پاتې دي، د مړو شمېر ښایي نور هم زیات شي، ځکه چې د ژوندي پاتې کسانو د موندلو عملیات دوام لري،"
د نړیوال ملاتړ غوښتنه
په کابل کې چارواکو ویلي چې د ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو څخه د تلفاتو شمېرې په تمه دي، چې دغه ولایتونه هم د زلزلې له امله زیانمن شوي دي. په ننګرهار کې لږ تر لږه ۱۲ مړینې تایید شوې دي.
د بشري مرستو ادارې وایي چې د ویجاړۍ کچه ډېره زیاته ده او د ژور بحران د مخنیوي لپاره یې د عاجلې نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده.
تورکیې ۲۵ ټنه مرسته استولې ده، چې پکې د سرپناه مواد، د حفظ الصحې کټونه او خوراکي توکي شامل دي، په داسې حال کې چې پاکستان، ایران، چین، هند او یو شمېر لویدیځو هېوادونو د مرستې ژمنه کړې ده.