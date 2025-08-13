نوې سوریه
اسرائیل د سوریې د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت نه سرغړونو ته دوام ورکوي.
د اسرائیلي ځواکونو په تازه سرغړونه کې، دوی د سوریې په جنوب لویدیځ کې د قنیطره په شمال کې دوه کلیو ته ننوتلي دي.
13 اګست 2025

د سوریې دولتي ټلویزیون الاخباریه سوریه په یوه پوسټ کې ویلي چې "د اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو ګزمه د قنیطره په شمال کې د ترنجې کلي ته ننوتلې ده."

دغه ټلویزیون زیاته کړې چې ګزمه "د کلي په میدان کې ودریده او بیا د قنیطره په شمالي کلیوالو سیمو کې د حضر کلي پر لور روانه شوه،" خو نور جزیات یې نه دي ورکړي.

دغه راز، یادې رسنۍ راپور ورکړی چې بل اسرائیلي پوځي کاروان د تل الاحمر الغربي څخه د قنیطره په جنوبي کلیوالو سیمو کې د الاسبح کلي څنډو ته تللی، چې د سیمې اوسېدونکي یې په اړه اندېښمن دي.

د بشار الاسد د رژیم تر سقوط وروسته په ۲۰۲۴ کال کې، اسرائیلو د سوریې د ګولان لوړو اشغال پراخ کړ او د بې وسلې شوې حایلي سیمې نیول یې پیل کړل، چې دا کار د سوریې سره د ۱۹۷۴ کال د جلا کولو تړون ښکاره سرغړونه وه.

همدارنګه، اسرائیلو په سوریه کې په سلګونو هوايي بریدونه کړي چې پوځي ځایونه، جنګي الوتکې، توغندیز سیستمونه او د هوايي دفاع تاسیسات یې په نښه کړي.

