ملګروملتونو د امنیت شورا د سوریې د ارضي تمامیت نه خپل بشپړ ملاتړ اعلان وکړ او ددې هیواد په اړه مداخلې وغندلې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې پر حاکمیت، خپلواکۍ، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا باندې خپل "پیاوړی ژمنتیا" یو ځل بیا تکرار کړه او د دې هېواد په انتقالي دوره کې هر ډول مداخله وغندله.
امنیت شورا د یکشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل: "امنیت شورا د سوریې عربي جمهوریت د حاکمیت، خپلواکۍ، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا په اړه خپله پیاوړې ژمنتیا تاییدوي او له ټولو هېوادونو غواړي چې دې اصولو ته درناوی وکړي."
په بیان کې د سوریې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي انتقالي بهیر کې "هر ډول منفي یا ویجاړونکی مداخله" وغندل شوه او خبرداری ورکړل شو چې دا ډول مداخلې د ثبات هڅې زیانمنوي.
امنیت شورا له ټولو هېوادونو وغوښتل چې "له هر ډول عمل یا مداخلې څخه ډډه وکړي چې د هېواد د لا بې ثباتۍ سبب ګرځي."
شورا د جولای په میاشت کې د سویډا په جنوبي سیمه کې د پېښو په اړه خپله "ژوره اندېښنه" څرګنده کړه او په دې سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه یې په کلکه غندنه وکړه.
د سویډا سیمه له جولای ۱۹ څخه وروسته اوربند ته رسېدلې، چې د دروزي ډلو او بدوي قبیلو تر منځ د یوې اونۍ وسله والې نښتې وروسته رامنځته شوه. د لندن مېشتې د سوریې د بشري حقونو شبکې د راپور له مخې، په دې نښتو کې ۴۲۶ کسان وژل شوي دي.
د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه
په بیان کې د ۱۹۷۴ د قوتونو بیلتون تړون ته درناوي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بېلتون د څارنې ځواک (UNDOF) رول پر اهمیت ټینګار وشو. همدارنګه، د دې تړون د شرایطو د تعقیب اړتیا په ګوته شوه ترڅو کړکېچونه کم شي.
په سوریه کې د فعالو ترهګریزو ډلو په اړه، بیان د ترهګرۍ د ټولو بڼو پر وړاندې د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ او د دې ډلو له خوا د هېواد لپاره د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
امنیت شورا د سوریې په مشرۍ او د سوریې د مالکیت لاندې د یوه ټولشموله سیاسي بهیر د پلي کېدو ملاتړ څرګند کړ.
شورا د هېواد دننه د ټولو قومي او مذهبي ډلو د ساتنې اړتیا په ګوته کړه او ویې ویل چې پرته له دې، په سوریه کې "معناداره بیا رغونه" ممکنه نه ده.
امنیت شورا وویل: "امنیت شورا د سوریې د موقتي چارواکو هغه بیان هرکلی کوي چې په تاوتریخوالي یې غندنه کړې او د مسؤلینو د پلټنې او حساب ورکونې لپاره یې ګامونه پورته کړي دي."
دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د سوریې اداره د ثبات د بیا راوستلو لپاره کار کوي، وروسته له هغه چې بشار الاسد په ۲۰۲۴ کال کې له واکه لرې شو او د نږدې ۲۵ کلونو استبدادي واکمني پای ته ورسېده.
د اسد له سقوط وروسته، اسراییل د سوریې د جولان لوړو اشغال پراخ کړ او د بې وسلې شوې حایلي سیمې نیولو سره یې د ۱۹۷۴ د بېلتون تړون نقض کړ.
اسراییل همدارنګه د سوریې د پوځي ځایونو په نښه کولو لپاره سلګونه هوايي بریدونه ترسره کړل، چې په کې جنګي الوتکې، د توغندیو سیستمونه او د هوايي دفاع تاسیسات شامل وو.