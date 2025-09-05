افغانستان
2 کمه لوست
د افغانستان ګڼشمیر ولایتونه تیره شپه او نن سهار یو ځل بیا زورورو زلزلو ولړزول.
رېښتر په کچه ۵.۶ درجې یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان سوېل ختیځ سیمې ولړزولې. همداشان نن سهار یو ځل بیا په کونړ او شاوخوا ولایتونه کې زوروره زلزله رامنځته شوه
د افغانستان ګڼشمیر ولایتونه تیره شپه او نن سهار یو ځل بیا زورورو زلزلو ولړزول.
افغانستان زلزله / Reuters
5 سپتمبر 2025

 د افغانستان ګڼشمیر ولایتونه تیره شپه او نن سهار یو ځل بیا نسبتآ شدیدې زلزلو ولړزول.

رېښتر په کچه ۵.۶ درجې یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان سوېل ختیځ سیمې ولړزولې. همداشان نن سهار یو ځل بیا په کونړ او شاوخوا ولایتونه کې زوروره زلزله رامنځته شوه. د امریکا د جیولوژیکې سروې ادارې ددې زلزلې شدت ۵ عشاریه ۲ ښودلې او ویلي دي چې زلزله ۹ عشاریه ۱ کیلومتره په ژوروالي سره رامنځته شوې ده.

د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یکشنبې ورځې له مرګونې زلزلې او ورپسې ټکانونو وروسته چې له امله يي په زرګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته پرون پنجشنبه د شپې په ناوخته ساعتونو کې یو ځل بیا  د افغانستان په سوېل ختیځ کې د رېښتر په کچه ۵.۶ درجې په شدت سره  یوه زوروره زلزله رامنځته شوه.

همداشان نن جمعه د سپټمبر ۵ مه نیټه یو ځل بیا د سهار په وختي ساعتونو کې د افغانستان ختیځې سیمې د ریښتر په کچه د ۵ عشاریه ۲ په شدت سره یوې بلې زلزلې ولزولې.

د بله پلوه د جرمني د ځمکپوهنې د څېړنو مرکز بیا د تیرې شپې د  زلزلې شدت ۶.۳ درجې ښودلی دی.

همداشان د جرمني د ځمکپوهنې د څیړنو مرکز د نن سهار زلزلې شدت د ریښتر په کچه ۵ عشاریه ۴ ښودلی دی.

وړاندیز شوي

د زلزلې ټکانونه په ګاونډي هیواد  پاکستان په مرکزي او شمال لوېدیځو سیمو کې هم محسوس شوي دي.

د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د دغو ټکانونو شدت د رېښتر په کچه ۵.۹ درجې اندازه کړی دی.

په کونړ ولایت کې د افغانستان د سرپرست حکومت یوه چارواکي انادولو اژانس ته ویلي چې دغه ټکانونه په کونړ او د هېواد په ځینو نورو برخو کې هم محسوس شوي دي.

د سیمه ییزې ادارې ویاند، عبدالغني وویل: تر اوسه د نورو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اوسېدونکو ترمنځ یې وېره خپره کړې ده.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us