اقتصاد
2 کمه لوست
سږ کال پنځه تورکي دفاعي شرکتونه د نړۍ په ۱۰۰ غوره شرکتونو کې شامل شوي دي
د دفاعي خبرونو د نړیوالو ۱۰۰ غوره شرکتونو په لړ کې، اسلسان په ۴۳م،  TAIپه ۴۷م، راکټ سان  په ۷۱م، اسفات په ۷۸م، او MKE په ۸۰م درجه کې ځای لري.
سږ کال پنځه تورکي دفاعي شرکتونه د نړۍ په ۱۰۰ غوره شرکتونو کې شامل شوي دي
/ AA
2 سپتمبر 2025

سږ کال پنځه تورکي دفاعي شرکتونه د نړۍ په ۱۰۰ غوره شرکتونو کې شامل شوي دي

د دفاعي خبرونو د نړیوالو ۱۰۰ غوره شرکتونو په لړ کې، اسلسان په ۴۳م،  TAIپه ۴۷م، راکټ سان  په ۷۱م، اسفات په ۷۸م، او MKE په ۸۰م درجه کې ځای لري. 

د دفاعي خبرونو د ۲۰۲۵ کال د نړیوالو ۱۰۰ غوره دفاعي شرکتونو په لړ کې، د تورکیې پنځه دفاعي شرکتونه هم شامل دي.

اسلسان د تورکیې تر ټولو ارزښتناک دفاعي شرکت و چې په لړ کې یې ۴۳مه درجه ترلاسه کړه او د دفاعي عایداتو اندازه یې ۳.۵۴ میلیارد ډالر وه.

په ورته وخت کې، د تورکیې د فضايي صنعت (TAI) ۴۷م، راکټ سان ۷۱م، اسفات ۷۸م، او MKE ۸۰م ځای لري.

د تیر کال په پرتله،  د تورکیې فضايي صنعت شرکت (TAI) درې ګامونه پورته شو، اسفات ۱۶ ګامونه پورته شو، او MKE څلور ګامونه لوړ شو.

وړاندیز شوي

په ورته وخت کې، په لیست کې د غوره ۱۰ شرکتونو کې د امریکا څخه شپږ، د چین څخه دوه، او د انګلستان او فرانسې څخه یو یو شامل وو.

لاک‌ هیډ مارتن د دفاعي عایداتو په ۶۸.۳۹ میلیارد ډالره سره خپل لومړی مقام ساتلی، وروسته RTX  او چینايي هوافضایي ساینس او صنعت شرکت شامل دي.

نارتروپ ګرومن څلورم، جنرل ډاینامیکس پنځم، او BAE سیستمونه شپږم مقام لري.

بوئینګ اووم، چین سټېټ شیپ ‌بیلډینګ کارپورېشن اتم،  L3Harris ټکنالوژۍ نهم، او تیلس لسم ځای لري.

په لړ کې ۴۸ شرکتونه له امریکا، شپږ له بریتانیا، له تورکیې، فرانسې، او چین څخه پنځه پنځه څلور له آلمان، له سویلي کوریا او اسرائيل څخه درې درې شامل وو.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us