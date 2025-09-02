سږ کال پنځه تورکي دفاعي شرکتونه د نړۍ په ۱۰۰ غوره شرکتونو کې شامل شوي دي
د دفاعي خبرونو د نړیوالو ۱۰۰ غوره شرکتونو په لړ کې، اسلسان په ۴۳م، TAIپه ۴۷م، راکټ سان په ۷۱م، اسفات په ۷۸م، او MKE په ۸۰م درجه کې ځای لري.
د دفاعي خبرونو د ۲۰۲۵ کال د نړیوالو ۱۰۰ غوره دفاعي شرکتونو په لړ کې، د تورکیې پنځه دفاعي شرکتونه هم شامل دي.
اسلسان د تورکیې تر ټولو ارزښتناک دفاعي شرکت و چې په لړ کې یې ۴۳مه درجه ترلاسه کړه او د دفاعي عایداتو اندازه یې ۳.۵۴ میلیارد ډالر وه.
په ورته وخت کې، د تورکیې د فضايي صنعت (TAI) ۴۷م، راکټ سان ۷۱م، اسفات ۷۸م، او MKE ۸۰م ځای لري.
د تیر کال په پرتله، د تورکیې فضايي صنعت شرکت (TAI) درې ګامونه پورته شو، اسفات ۱۶ ګامونه پورته شو، او MKE څلور ګامونه لوړ شو.
په ورته وخت کې، په لیست کې د غوره ۱۰ شرکتونو کې د امریکا څخه شپږ، د چین څخه دوه، او د انګلستان او فرانسې څخه یو یو شامل وو.
لاک هیډ مارتن د دفاعي عایداتو په ۶۸.۳۹ میلیارد ډالره سره خپل لومړی مقام ساتلی، وروسته RTX او چینايي هوافضایي ساینس او صنعت شرکت شامل دي.
نارتروپ ګرومن څلورم، جنرل ډاینامیکس پنځم، او BAE سیستمونه شپږم مقام لري.
بوئینګ اووم، چین سټېټ شیپ بیلډینګ کارپورېشن اتم، L3Harris ټکنالوژۍ نهم، او تیلس لسم ځای لري.
په لړ کې ۴۸ شرکتونه له امریکا، شپږ له بریتانیا، له تورکیې، فرانسې، او چین څخه پنځه پنځه څلور له آلمان، له سویلي کوریا او اسرائيل څخه درې درې شامل وو.