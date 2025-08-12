تورکیې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۶٫۳ میلیارد ډالره مستقیمې بهرنۍ پانګونې جلب کړې دي.
د نړیوالو پانګوالو د ټولنې په وینا، له ۲۰۲۲ کال راهیسې په تورکیه کې د مستقیمو بهرنيو پانګونو (FDI) اندازه له ۲۸۱ میلیاردو ډالرو اوښتې ده.
د نړیوالو پانګوالو ټولنې د سه شنبې د ورځې د اعلان له مخې، تورکیې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ۶٫۳ میلیاردو ډالرو په ارزښت مستقیمې بهرنۍ پانګونې (FDI) جلب کړې دي.
د ټولنې د مطبوعاتي اعلامیې له مخې، د جنورۍ تر جون پورې په دې موده کې د هیواد د FDI کچه د تېر کال د ورته مودې په پرتله ۲۷ سلنه لوړه شوې ده.
یوازې د جون په میاشت کې د FDI حجم ۱٫۶ میلیاردو ډالرو ته رسېدلی، او له ۲۰۲۲ کال راهیسې له ۲۸۱ میلیاردو ډالرو اوښتی دی.
د ټولې ۶٫۳ میلیاردو ډالرو پانګونې څخه ۳٫۹ میلیارده یې د پانګونې د شتمنیو (investment capital) په بڼه ثبت شوي دي.
شمېرو ښودلې چې ۲٫۲ میلیارده ډالر د پورونو د وسایلو (debt instruments) له لارې راغلي، په داسې حال کې چې ۰٫۹ میلیارده ډالر بهرنیانو ته د ملکیتونو د پلور له لارې ترلاسه شوي دي.
د ګټې د کچې راکمول او د انفلاسیون کمېدل د هغو عواملو له ډلې دي چې پانګونې هڅوي