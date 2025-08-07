تورکیې او سوریې د سوداګرۍ شورا د جوړولو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا تړون لاسلیک کړ
دغه تړون، چې له نهه نورو تفاهم لیکونو سره ملاتړ شوی، د BOT او PPP ماډلونو له لارې د سوریې د بیارغونې په برخه کې د خصوصي سکتور د همکارۍ زمینه برابروي.
د تورکیې د سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې تورکیې او سوریې د ګډې سوداګرۍ شورا د جوړولو په موخه د تفاهم یو لیک (MoU) لاسلیک کړی، چې موخه یې د دواړو هېوادونو تر منځ د بنسټیزې همکارۍ بیا پیلول دي.
دغه تړون د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال رسمي بڼه غوره کړه، چې مشري یې د سوریې د اقتصاد او صنعت وزیر نضال الشعار او د تورکیې د سوداګرۍ مرستیال وزیر اوزګور وولکان اګار وکړه.
په دې غونډه کې د تورکیې د بهرنیو اقتصادي اړیکو بورډ (DEIK) غړي، د سوریې یو پلاوی، او د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ مشران هم ګډون درلود.
د سوریې د بیارغونې بهیر
د خبرو اترو تمرکز د جګړې وروسته د سوریې د بیارغونې بهیر کې د همکاریو پر فرصتونو و، په ځانګړې توګه د زیربناوو او عامه خدماتو په برخو کې د جوړونې - کارولو-سپارلو او عامه-خصوصي مشارکت ماډلونو له لارې.
د سوداګرۍ وزارت په یوه اعلامیه کې وویل: "د دواړو هېوادونو ترمنځ د بنسټیزې همکارۍ د بیا پیل لپاره، د تورکیې-سوریې د سوداګرۍ شورا د جوړولو په موخه یو تفاهم لیک لاسلیک شو."
"د دواړو لورو د مدني ټولنو ترمنځ د نهه نورو تفاهم لیکونو په لاسلیک سره، د همکارۍ لپاره یو پیاوړې او دوامداره بنسټ رامینځته شوی دی."
وزارت ټینګار وکړ چې تورکیه به د دواړو هېوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو د پراخولو هڅو ته دوام ورکړي، څو اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ژورې او بنسټیزې شي.