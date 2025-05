Statek z pomocą humanitarną przewożący 20 000 ton pszenicy z Ukrainy dotarł do portu Toros w północnej prowincji Turcji, Samsun, w ramach inicjatywy Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) wspierającej regiony dotknięte kryzysami, w tym Syrię.

Statek „Brave Commander” pod banderą Bejrutu został w czwartek uroczyście przywitany przez Biuro WFP w Turcji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji, Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa oraz Urząd Gubernatora Samsun.

Pełniący obowiązki zastępcy gubernatora Samsun, Kemal Yildiz, opisał dostawę jako symbol wspólnego sumienia i solidarności dla całej ludzkości.

Podkreślając dumę z goszczenia WFP, Yildiz zaznaczył, że Turcja odgrywa wiodącą rolę w dostarczaniu żywności dla agencji ONZ i od początku programu wnosi dobrowolne wkłady.

Stephen Cahill, dyrektor krajowy WFP w Turcji, podkreślił znaczenie tej operacji.

„Stoimy dziś w porcie Samsun, który jest kluczowym punktem dla operacji humanitarnych WFP w naszej misji zakończenia głodu na świecie. Witamy dziś 'Brave Commander', który symbolizuje naszą międzynarodową solidarność i szybkie działania humanitarne” – powiedział.

Strategiczna rola Turcji w globalnej dystrybucji żywności

Cahill zauważył, że statek, który jako pierwszy przewoził pomoc humanitarną z Ukrainy, gdy w 2022 roku rozpoczęła się Inicjatywa Korytarza Zbożowego na Morzu Czarnym, ma szczególne znaczenie dla WFP.

„To pokazuje zaangażowanie rządu tureckiego w działania humanitarne, ale także zapewnia WFP dostęp do żywności na całym świecie, co jest niezwykle ważne dla naszych operacji” – dodał, wyrażając wdzięczność Urzędowi Gubernatora Samsun, Ministerstwu Spraw Zagranicznych i krajom-darczyńcom za ich wsparcie.

Podkreślił strategiczną rolę Turcji w globalnej dystrybucji żywności, zauważając, że WFP zakupił żywność o wartości 1,1 miliarda dolarów z Turcji w ciągu ostatnich pięciu lat – wszystko to zostało rozdane jako pomoc humanitarna na całym świecie.

Cahill wskazał, że 5 000 z 20 000 ton pszenicy przewiezionej przez statek zostanie przeznaczone na operacje humanitarne WFP w Syrii.

„To ponownie pokazuje, że nasze relacje z rządem tureckim obejmują wiele sektorów. Jest praca, którą wykonujemy tutaj z syryjskimi uchodźcami, i praca, którą wykonujemy globalnie” – powiedział.

Wysiłki na rzecz walki z globalnym głodem

„Niestety, dziś żyjemy w bardzo podzielonym świecie, widząc, co dzieje się w okolicy, ale także w Strefie Gazy, Sudanie, Jemenie. To ponownie pokazuje, że praca WFP nie ogranicza się tylko do Turcji, ale jest rozprzestrzeniona na cały świat” – powiedział. „To także apel o solidarność. To apel do wszystkich stron, aby się zjednoczyły. To apel o przywództwo Turcji w tym regionie, aby mogła być mediatorem pokoju w czasach tego podziału.

Ale to nie jest coś, co mogą zrobić sami, prawda? Widzieliśmy wielu darczyńców zaangażowanych w Inicjatywę Korytarza Zbożowego na Morzu Czarnym i potrzebujemy tego teraz na przyszłość, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie widzimy dalsze podziały, i to jest właśnie apel do świata humanitarnego, aby się zjednoczył i pokazał tę solidarność.”

Ambasador Aylin Sekizkok, dyrektor generalna ds. Międzynarodowych Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwróciła uwagę na rosnący globalny kryzys żywnościowy, zauważając, że ponad 840 milionów ludzi zmaga się z głodem.

„Te 840 milionów to nie tylko liczba; mówimy o prawdziwym głodzie” – powiedziała.

Sekizkok podkreśliła wysiłki Turcji w walce z globalnym głodem, wykorzystując jej potencjał rolniczy do dostarczania pomocy na całym świecie i dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju.