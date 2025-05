Trump nakłada 100% cła na wszystkie filmy wyprodukowane poza USA Trump nakłada 100% cła na wszystkie filmy wyprodukowane poza USA

Ogłoszenie to następuje w momencie, gdy Biały Dom jest poddawany narastającej krytyce z powodu jego agresywnej polityki handlowej, która doprowadziła Trumpa do nałożenia szeroko zakrojonych ceł na państwa na całym świecie.