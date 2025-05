Fortes inundações na RDC causam dezenas de mortos e muitos desaparecidos Fortes inundações na RDC causam dezenas de mortos e muitos desaparecidos

Está em curso uma operação de busca e salvamento de sobreviventes no Kivu do Sul, onde as inundações mataram 62 pessoas, estando 50 ainda desaparecidas devido a falhas nas comunicações.