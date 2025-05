Mesmo para o Paquistão — um dos países mais atingidos pela violência no mundo — o sequestro de um comboio de passageiros por terroristas numa área remota da província do Balochistão, no sudoeste do país, foi um incidente sem precedentes.

Num ataque audacioso no dia 11 de março, dezenas de terroristas pertencentes ao grupo banido Exército de Libertação do Baloch (BLA) explodiram os carris para parar o comboio Jaffar Express, que seguia para Peshawar, numa região montanhosa remota perto de Sibi. Tomaram 440 passageiros e membros da tripulação como reféns. Entre os passageiros estavam soldados desarmados, que estavam a voltar para casa de férias.

Os terroristas atiraram e mataram vários passageiros, principalmente membros das forças de segurança, após verificarem as suas identidades, antes que as tropas pudessem chegar ao local. Posteriormente, os terroristas libertaram vários reféns, incluindo mulheres, crianças e idosos, seguindo uma análise de perfil étnico.

Numa operação que durou 36 horas, as forças paquistanesas mataram 33 terroristas e conseguiram libertar os reféns que estavam a ser usados como “escudos humanos”.

Um total de 26 reféns, incluindo 18 membros das forças de segurança, três funcionários ferroviários e cinco civis, foram mortos. Cinco soldados também perderam as suas vidas.

O incidente do sequestro do comboio destaca o desafio complexo do terrorismo no Paquistão, que enfrenta uma guerra em múltiplas frentes nas províncias de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste, e Balochistão, no sudoeste — ambas a fazer fronteira com o Afeganistão.

Os militantes também realizaram ataques terroristas em Karachi, capital da província de Sindh, no sudoeste, que visou principalmente cidadãos chineses.

Se os grupos terroristas radicais, como o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e o Daesh-K, estão ativos em Khyber-Pakhtunkhwa, os violentos separatistas do BLA operam principalmente no Balochistão.

Uma característica comum entre estes dois grupos ideologicamente diversos é que eles supostamente utilizam o Afeganistão como base para as suas atividades no Paquistão e, às vezes, até colaboram entre si para realizá-las.

O governo de Cabul nega qualquer envolvimento ou tolerância para estas atividades.

Mudança estratégica

Até há pouco tempo atrás, os ataques terroristas eram limitados a investidas esporádicas contra forças de segurança e infraestrutura ou explosões de dispositivos explosivos improvisados (IEDs), visando veículos governamentais em áreas remotas.

Mas, nos últimos meses, os terroristas do BLA começaram a atacar postos de segurança, esquadras da polícia e instalações governamentais, além de realizarem ataques suicidas com maior frequência e intensidade.

O ataque sem precedentes ao comboio é um exemplo da sua crescente capacidade. Também demonstra uma mudança marcante na sua estratégia e maior disponibilidade de recursos, como dinheiro, armas sofisticadas e munições, incluindo espingardas de precisão de alta intensidade, armas com visão noturna térmica e dispositivos de comunicação.

Armas remanescentes das tropas dos EUA e da NATO que se retiraram do Afeganistão complicam ainda mais a situação. Uma grande quantidade dessas armas terá caído nas mãos dos terroristas.

Os grupos terroristas estão a aumentar as suas fileiras com jovens dispostos que se sentem alienados do sistema devido a problemas económicos e à crescente polarização política do país.

A escalada do terrorismo abalou o governo do Primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que novamente prometeu endurecer a sua postura contra o terrorismo após o incidente do sequestro ao comboio.

A intensidade e o alcance das operações antiterrorismo podem ser medidos pelo facto de as forças de segurança terem morto 1.250 terroristas e perdido 563 de seus próprios membros nos últimos 14 meses e meio.

As forças de segurança realizaram 59.775 operações de inteligência em 2024 — cerca de 164 por dia. Mas, em 2025, a média diária de operações subiu para 180.

Conexão afegã alegada

O Paquistão, que há muito acusa os talibãs afegãos de permitir que o seu país se torne um centro de grupos terroristas, apontou novamente o dedo para o seu vizinho após o sequestro do comboio de passageiros.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão e o porta-voz militar disseram que as descobertas de inteligência e operacionais confirmam que os perpetradores do ataque ao comboio estavam em contato com “coordenadores no Afeganistão” durante todo o ataque.

No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores dos Talibãs Afegãos, Abdul Qahar Balkhi, numa publicação no X, rejeitou as alegações do Paquistão e pediu a Islamabad que resolvesse os seus próprios problemas de segurança e internos em vez de fazer “comentários irresponsáveis”.

“Nenhum membro da oposição Baloch tem presença no Afeganistão, nem nunca teve ou tem qualquer ligação com o Emirado Islâmico.”

Muitos observadores das relações Paquistão-Afeganistão consideram irónico o rápido deterioramento dos laços entre os talibãs afegãos e seu antigo apoiante, o Paquistão.

Alguns críticos paquistaneses acreditam que o seu governo poderia adotar uma abordagem mais equilibrada para gerir as relações com o Afeganistão, em vez de colocar ênfase excessiva numa única questão — a necessidade de ação contra o TTP.

Os críticos dizem que esta estratégia de ponto único e o uso de pressão aberta corroeram a influência de Islamabad em Cabul.

No entanto, o governo de Shehbaz acusa os talibãs afegãos de minar o Acordo de Doha, que os proíbe de permitir que o solo afegão seja usado para terrorismo contra qualquer outro país.

As relações tensas entre esses antigos aliados agora frequentemente provocam confrontos na fronteira, já que Islamabad, numa tentativa de pressionar Cabul, começou a deportar migrantes afegãos ilegais.

Mas a estratégia de Islamabad não parece estar a funcionar, já que um Afeganistão não cooperativo continua a ser um dos principais fatores que complicam a luta do Paquistão contra o terrorismo.

O fator Índia

O Diretor-Geral de Relações Públicas Inter-Serviços (ISPR), o Tenente-General Ahmed Sharif Chaudhry, numa conferência de imprensa na sexta-feira, acusou a Índia de patrocinar o terrorismo.

“Devemos entender que, neste incidente terrorista no Balochistão, e em outros anteriores, o principal patrocinador é o seu vizinho oriental (Índia).”

O Paquistão há muito que acusa a Índia de terrorismo patrocinado pelo estado, particularmente na província instável do Balochistão, onde prendeu um espião indiano, Kulbhushan Jadhav, em 2016.

Jadhav, um oficial da agência de espionagem indiana RAW, está no corredor da morte após ser condenado por um tribunal militar em 2017 por patrocinar e planear ataques terroristas no Paquistão.

Islamabad também permanece cauteloso face à propaganda indiana — tanto nos media tradicionais quanto nas redes sociais.

O General Chaudhry destacou que os media indianos usaram vídeos e fotos falsas gerados por IA numa tentativa de legitimar terroristas e a sua narrativa.

Contradições internas

Embora atores externos certamente agravem o desafio do terrorismo no Paquistão, eles fazem-no com a exploração das contradições internas do país.

Os terroristas do BLA, que até recentemente eram grupos marginais, conseguem recrutar muitos jovens, devido às alegações de abusos do Estado, incluindo desaparecimentos de vozes dissidentes na sua província. Enquanto que até mesmo os partidos nacionalistas Baloch mais tradicionais, que apoiam o Paquistão, levantam a questão dos “desaparecimentos forçados”, o governo afirma que, na maioria dos casos, são “desaparecimentos autoinduzidos”. Com isso, o governo quer dizer que as pessoas desaparecem por conta própria para se juntar a grupos terroristas.

O ex-ministro-chefe do Balochistão, Dr. Abdul Malik Baloch, afirmou que, na sua província, a questão das pessoas desaparecidas continua a ser uma das mais sensíveis, e a ser explorada pelos terroristas.

O sentimento crescente de marginalização política e económica e o medo de se tornarem uma minoria na sua própria província devido à imigração de outras partes do país também pesam fortemente nos corações e mentes de muitos nacionalistas Baloch.

Eles afirmam que os recursos de sua província rica em minerais não estão a ser compartilhados de forma justa e que até mesmo os projetos de desenvolvimento realizados em nome do muito propagado Corredor Económico China-Paquistão (CPEC) estão a ignorar a população local.

Mas o governo afirma que, desde 2010, a participação do Balochistão nos recursos nacionais aumentou significativamente e estão a ser tomadas medidas para erradicar a pobreza, melhorar os indicadores de desenvolvimento social e criar oportunidades de emprego para os jovens do Balochistão, que ainda é a província mais atrasada do país.

A instabilidade política do Paquistão nos últimos anos também está a afetar os esforços de combate ao terrorismo e a construção de uma narrativa contrária.

Embora exista um amplo consenso nacional sobre a necessidade de enfrentar os terroristas religiosos e étnicos violentos, partidos de oposição afirmam que a abordagem unidimensional do governo, que depende do uso da força, não está a trazer resultados. Eles defendem que, além de combater os terroristas, o governo deve garantir reformas, acelerar os trabalhos de desenvolvimento nas áreas afetadas pelo terrorismo, dialogar com as partes interessadas, garantir o estado de direito e respeitar a constituição.

O exército está a fazer o que faz de melhor: combater os terroristas. Mas esse enorme esforço precisa ser apoiado e consolidado por reformas, diálogo e pela conquista dos corações e mentes daqueles paquistaneses que se sentem alienados do sistema.