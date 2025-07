O Presidente dos EUA, Donald Trump, encontrou-se com o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pela segunda vez em poucos dias, numa altura em que os esforços para mediar um cessar-fogo em Gaza parecem ganhar força.

Os dois líderes reuniram-se na Sala Oval durante pouco mais de uma hora, na terça-feira, sem a presença da imprensa, após um jantar mais longo na segunda-feira - parte da terceira visita de Netanyahu aos EUA desde que Trump iniciou o seu segundo mandato em janeiro.

As conversações ocorreram à medida que o enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, afirmou que o número de questões não resolvidas entre Israel e o Hamas desceu para um, em vez de quatro, e manifestou esperança num avanço.

“Esperamos que, até ao final desta semana, tenhamos um acordo que nos leve a um cessar-fogo de 60 dias. Dez reféns vivos serão libertados. Nove mortos serão libertados”, disse Witkoff aos jornalistas durante uma reunião de gabinete.

Relacionado TRT Global - Netanyahu apoia expulsão de palestinianos enquanto Trump ignora solução de dois Estados

Antes da chegada de Netanyahu na terça-feira, uma delegação do Catar - que acolheu as conversações indirectas entre Israel e o Hamas - reuniu-se com altos funcionários da Casa Branca, de acordo com um relatório da Axios.

A Casa Branca não comentou a reunião.

Falando anteriormente aos legisladores no Capitólio, Netanyahu disse que o genocídio de Israel em Gaza ainda não tinha terminado, mas reconheceu que os negociadores estavam “certamente a trabalhar” para um cessar-fogo.

“Ainda precisamos de terminar o trabalho em Gaza - libertar todos os nossos reféns, eliminar e destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas”, afirmou.

Netanyahu encontrou-se com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, com o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e deverá regressar ao Congresso na quarta-feira para se reunir com os líderes do Senado.