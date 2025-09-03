Os EUA realizaram um ataque no sul do Caribe contra um navio que transportava drogas e que partiu da Venezuela, afirmou o Presidente dos EUA, Donald Trump.
Trump, que fez o anúncio na terça-feira, deu poucos detalhes sobre a operação.
Mas o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no X que o navio estava a ser operado por uma “organização designada como narcoterrorista”.
Mais tarde, Trump anunciou que o ataque matou 11 “narcoterroristas”.
“Esta manhã, sob as minhas ordens, as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque cinético contra narcoterroristas identificados como pertencentes ao Tren de Aragua”, disse Trump, sem especificar a arma utilizada.
“O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais, a caminho dos Estados Unidos. O ataque resultou na morte de 11 terroristas em ação.”
O Secretário de Defesa, Pete Hegseth, partilhou imagens do navio antes de ser atacado.
A assessoria de imprensa do Governo da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o anúncio.
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nos últimos dias que o seu país “declararia constitucionalmente uma república em armas” se fosse atacado pelas forças norte-americanas destacadas para as Caraíbas.
Os seus comentários surgiram num momento em que Washington se prepara para expandir a sua presença marítima na região para combater os cartéis de droga.
Embora os EUA não tenham sinalizado qualquer incursão terrestre planeada, milhares de militares estão a ser destacados, levando Caracas a mobilizar tropas ao longo da sua costa e fronteira com a Colômbia e a convocar o alistamento civil.
A Marinha dos EUA tem actualmente dois contratorpedeiros com mísseis guiados Aegis — o USS Gravely e o USS Jason Dunham — no Caribe, juntamente com o contratorpedeiro USS Sampson e o cruzador USS Lake Erie noutras partes da América Latina.
O destacamento segue a pressão do Presidente Trump para usar as forças armadas contra os cartéis que ele culpa pelo contrabando de fentanil e outras drogas para as comunidades dos EUA.