Os EUA realizaram um ataque no sul do Caribe contra um navio que transportava drogas e que partiu da Venezuela, afirmou o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump, que fez o anúncio na terça-feira, deu poucos detalhes sobre a operação.

Mas o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no X que o navio estava a ser operado por uma “organização designada como narcoterrorista”.

Mais tarde, Trump anunciou que o ataque matou 11 “narcoterroristas”.

“Esta manhã, sob as minhas ordens, as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque cinético contra narcoterroristas identificados como pertencentes ao Tren de Aragua”, disse Trump, sem especificar a arma utilizada.

“O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais, a caminho dos Estados Unidos. O ataque resultou na morte de 11 terroristas em ação.”

O Secretário de Defesa, Pete Hegseth, partilhou imagens do navio antes de ser atacado.