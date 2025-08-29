AMÉRICA LATINA
Maduro afirma que a Venezuela é impenetrável enquanto os EUA enviam navios de guerra para o Caribe
O presidente venezuelano desafia a mobilização militar de Trump, afirmando que as pressões contínuas fortaleceram o apoio.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que o seu país é impenetrável. / Reuters
29 de agosto de 2025

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou na quinta-feira que o seu país é impenetrável para forças estrangeiras, num momento em que as tensões com os EUA aumentam devido à decisão do Presidente Donald Trump de enviar recursos militares para a região do Caribe.

Em discurso durante uma cerimónia militar em Caracas, vestindo uniforme militar, Maduro abordou diretamente a possibilidade de uma intervenção dos EUA.

«Não há como eles entrarem na Venezuela», afirmou, descrevendo as pressões contínuas como um fortalecimento do seu governo.

Maduro caracterizou as recentes ações dos EUA como um cerco e assédio que violam a Carta das Nações Unidas, argumentando que essas medidas tiveram o efeito contrário.

«Hoje, após 20 dias de cerco ininterrupto, estamos mais fortes do que ontem. Temos mais apoio nacional e internacional», disse ele.

Ele agradeceu ao Presidente colombiano Gustavo Petro por ordenar o envio de 25 000 soldados para a região de Catatumbo, na Colômbia, descrevendo a medida como uma união entre a Venezuela e a Colômbia pela paz para proteger os seus territórios.

A ordem executiva de Trump autorizou operações militares extensivas contra cartéis de droga latino-americanos, levando ao envio de uma força-tarefa naval para as Caraíbas, incluindo um submarino e sete navios de guerra.

Oficiais militares disseram à CNN que 4.000 fuzileiros navais também seriam enviados para a região.

Maduro, acompanhado pelo Ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopez, e altos comandantes, prometeu no início deste mês defender a soberania venezuelana, afirmando que nenhum “império” poderia tocar nas “terras sagradas” do país ou da América do Sul.

