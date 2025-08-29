O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou na quinta-feira que o seu país é impenetrável para forças estrangeiras, num momento em que as tensões com os EUA aumentam devido à decisão do Presidente Donald Trump de enviar recursos militares para a região do Caribe.

Em discurso durante uma cerimónia militar em Caracas, vestindo uniforme militar, Maduro abordou diretamente a possibilidade de uma intervenção dos EUA.

«Não há como eles entrarem na Venezuela», afirmou, descrevendo as pressões contínuas como um fortalecimento do seu governo.

Maduro caracterizou as recentes ações dos EUA como um cerco e assédio que violam a Carta das Nações Unidas, argumentando que essas medidas tiveram o efeito contrário.

«Hoje, após 20 dias de cerco ininterrupto, estamos mais fortes do que ontem. Temos mais apoio nacional e internacional», disse ele.