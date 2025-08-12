O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha afirmou nesta segunda-feira que nem o seu país nem a União Europeia "jamais reconhecerão" qualquer anexação unilateral de Gaza ou da Cisjordânia, condenando a escalada militar de Israel no território.

"Eu manifestei-me imediatamente, condenei firmemente: nem nós nem a União Europeia jamais reconheceremos isso", disse José Manuel Albares à emissora espanhola RTVE.

Albares enfatizou que o que o Médio Oriente mais necessita no momento é de segurança tanto para o povo palestiniano quanto para o povo de Israel.

"Essa escalada na ocupação militar de Gaza por parte de Israel só trará mais mortes, mais sofrimento, dificultará ainda mais a libertação dos reféns e desestabilizará o Médio Oriente", alertou.

Ele pediu "um cessar-fogo permanente, o fim do bloqueio que Israel está a impor a Gaza, o fim da fome forçada, um grande fluxo de ajuda humanitária, a libertação imediata de todos os reféns e uma paz definitiva, que é o mesmo que estabelecer uma solução de dois Estados."

Israel já enfrenta uma crescente condenação pela sua guerra genocida em Gaza, em que matou mais de 61.000 palestinianos desde outubro de 2023.