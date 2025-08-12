O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha afirmou nesta segunda-feira que nem o seu país nem a União Europeia "jamais reconhecerão" qualquer anexação unilateral de Gaza ou da Cisjordânia, condenando a escalada militar de Israel no território.
"Eu manifestei-me imediatamente, condenei firmemente: nem nós nem a União Europeia jamais reconheceremos isso", disse José Manuel Albares à emissora espanhola RTVE.
Albares enfatizou que o que o Médio Oriente mais necessita no momento é de segurança tanto para o povo palestiniano quanto para o povo de Israel.
"Essa escalada na ocupação militar de Gaza por parte de Israel só trará mais mortes, mais sofrimento, dificultará ainda mais a libertação dos reféns e desestabilizará o Médio Oriente", alertou.
Ele pediu "um cessar-fogo permanente, o fim do bloqueio que Israel está a impor a Gaza, o fim da fome forçada, um grande fluxo de ajuda humanitária, a libertação imediata de todos os reféns e uma paz definitiva, que é o mesmo que estabelecer uma solução de dois Estados."
Israel já enfrenta uma crescente condenação pela sua guerra genocida em Gaza, em que matou mais de 61.000 palestinianos desde outubro de 2023.
A campanha militar devastou o enclave e levou a mortes devido à fome.
Questionado sobre a próxima reunião entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, Albares disse que Madrid apoia qualquer passo genuíno em direção à paz, "mesmo que seja um primeiro passo, como um cessar-fogo."
No entanto, ele alertou contra qualquer acordo que recompense a Rússia.
Ele afirmou que a posição da Espanha permanece inalterada desde "o início desta guerra injustificada e injustificável", destacando a necessidade de defender "a soberania e a integridade territorial" e garantir que "nada possa ser decidido sobre a Ucrânia sem a Ucrânia na mesa."
"Se houver um prémio para o agressor nesta guerra, se uma guerra de agressão tiver uma recompensa para a Rússia, o mundo será mais instável amanhã", disse ele, insistindo que "apenas o Presidente da Ucrânia, Zelensky, e o governo ucraniano estão legitimamente autorizados a falar" sobre o futuro do país.