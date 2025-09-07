Mais de 400 pessoas foram detidas em Londres no sábado durante um protesto tenso em apoio ao grupo Palestine Action, que foi proibido ao abrigo das leis antiterrorismo, disse a polícia.

Centenas de pessoas manifestaram-se em frente ao parlamento britânico, com algumas a segurar cartazes que diziam: "Oponho-me ao genocídio. Apoio a Palestine Action."

A Polícia Metropolitana da capital (Met) disse numa declaração no final de sábado que tinha detido "mais de 425 pessoas... relacionadas com o protesto".

"A maioria destas detenções foram feitas por apoiar uma organização proscrita", disse a força policial.

Polly Smith, uma reformada de 74 anos, disse que os presentes na manifestação "não são terroristas", acrescentando: "A proibição deve ser levantada."

Nigel, um director executivo de 62 anos de uma empresa de reciclagem que recusou dar o seu apelido, disse que a proibição do governo imposta em Julho foi "totalmente inadequada".

"Deviam passar mais tempo a trabalhar para tentar parar o genocídio, em vez de tentar parar os manifestantes", disse antes de ser detido enquanto os manifestantes gritavam "Que vergonha!" à polícia.