EUROPA
2 min de leitura
Polícia britânica detém centenas de pessoas durante protesto de Londres em apoio à Palestine Action
Confrontos eclodem entre agentes e manifestantes que tentam impedir detenções.
Polícia britânica detém centenas de pessoas durante protesto de Londres em apoio à Palestine Action
Uma pessoa é detida durante um protesto contra a proibição do grupo Palestine Action, em Londres, na Grã-Bretanha, em 6 de setembro de 2025. / Reuters
7 de setembro de 2025

Mais de 400 pessoas foram detidas em Londres no sábado durante um protesto tenso em apoio ao grupo Palestine Action, que foi proibido ao abrigo das leis antiterrorismo, disse a polícia.

Centenas de pessoas manifestaram-se em frente ao parlamento britânico, com algumas a segurar cartazes que diziam: "Oponho-me ao genocídio. Apoio a Palestine Action."

A Polícia Metropolitana da capital (Met) disse numa declaração no final de sábado que tinha detido "mais de 425 pessoas... relacionadas com o protesto".

"A maioria destas detenções foram feitas por apoiar uma organização proscrita", disse a força policial.

Polly Smith, uma reformada de 74 anos, disse que os presentes na manifestação "não são terroristas", acrescentando: "A proibição deve ser levantada."

Nigel, um director executivo de 62 anos de uma empresa de reciclagem que recusou dar o seu apelido, disse que a proibição do governo imposta em Julho foi "totalmente inadequada".

"Deviam passar mais tempo a trabalhar para tentar parar o genocídio, em vez de tentar parar os manifestantes", disse antes de ser detido enquanto os manifestantes gritavam "Que vergonha!" à polícia.

RelacionadoPolícia metropolitana de Londres prende o padre pró-Palestina - TRT Global
Recomendado

Confrontos eclodiram entre agentes e manifestantes que tentaram impedir detenções. Mais de 25 pessoas foram detidas por alegadas "agressões a agentes da polícia e outras infrações de ordem pública", disse a Met.

A Subcomissária Assistente Claire Smart disse que os agentes tinham sido sujeitos a abusos "intoleráveis", incluindo ser esmurrados, pontapeados e cuspidos.

"O nosso papel no contexto do protesto permanece... fazer cumprir a lei, e garantir que aqueles que exercem o seu direito de protesto possam fazê-lo em segurança", disse ela.

A Palestine Action foi proibida ao abrigo da Lei do Terrorismo britânica de 2000.

Críticos, incluindo as Nações Unidas e vários grupos de campanha, condenaram a proibição como excesso legal e uma ameaça à liberdade de expressão.

Mais de 800 pessoas já tinham sido detidas antes da manifestação de sábado, com 138 acusadas de apoiar ou encorajar apoio a uma organização proscrita.

A maioria enfrenta seis meses de prisão se condenada, mas os organizadores das manifestações podem ser condenados até 14 anos se considerados culpados.

RelacionadoTRT Global - A polícia britânica prende manifestantes após a proibição da 'Palestine Action' entrar em vigor
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us