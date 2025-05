Zanzibar, situada ao largo da costa da Tanzânia, no Oceano Índico, tornou-se, nos últimos anos, um destino favorito dos turistas que procuram lugares exóticos e invulgares. As atracções turísticas das duas ilhas principais combinam-se com a atmosfera pacífica onde a vida quotidiana se mistura com o ritmo das ondas, oferecendo aos visitantes uma experiência única.

Zanzibar é governada pelo Presidente Hussein Ali Mwinyi, que mantém laços profundos com a Türkiye. O Presidente Mwinyi sublinha as fortes relações entre os dois países, descrevendo a sua proximidade com a Türkiye como “meio turco”.

Zanzibar, que foi uma das importantes paragens comerciais entre a Europa e a Ásia no passado, desenvolveu-se como centro marítimo e comercial até meados do século XIX. No entanto, esta rota alterou-se com a abertura do Canal do Suez. Embora seja agora um importante produtor de especiarias, as infra-estruturas e instalações inadequadas impedem Zanzibar de realizar plenamente o seu potencial de “economia azul” nos sectores das pescas e marítimo.

Arte e indústria juntas

Desde 2012, a Associação Umut Sensin tem vindo a utilizar o poder curativo da arte para encontrar soluções para os problemas dos pescadores em Zanzibar e para revitalizar a economia azul. Em colaboração com a Tanzania Research Implementation Effect (RIE), a associação lançou o Samaki Art Project, que mostra os peixes de Zanzibar através da arte de Gyotaku.

Gyotaku é uma arte tradicional japonesa em que os peixes são impressos em papel de arroz. Este método, que foi originalmente utilizado pelos pescadores japoneses para registar as suas capturas, transformou-se agora numa forma de arte.

Emrah Engin, Vice-Presidente e Fundador da Associação Umut Sensin, afirma que o Projeto de Arte Samaki visa revitalizar a indústria pesqueira de Zanzibar através da utilização do Gyotaku e da integração das famílias de pescadores locais na indústria.

Pioneiros da mudança

O Projeto de Arte Samaki é uma ideia da ilustradora turca Süle Yavuzer em colaboração com a artista italiana de Gyotaku Eleni Di Capita e foi realizado com o apoio da Associação Umut Sensin.

Ao mesmo tempo que constrói uma nova ponte entre a Türkiye e Zanzibar, este projeto anuncia o início de uma nova era para os pescadores africanos.

Para a Türkiye, a cooperação cultural tornou-se um instrumento importante para consolidar o seu crescente soft power em África. O projeto artístico Samaki reforça as relações entre a Türkiye e a Tanzânia.

Estes laços são ainda reforçados pela visão da “África autossuficiente” lançada pela Agência Turca de Cooperação e Coordenação (TIKA) em 2017, reforçando os laços culturais, educativos e económicos entre as duas partes.

Emrah Engin afirma que, quando o projeto atingir o seu objetivo, o rendimento médio mensal das famílias de pescadores nas ilhas ultrapassará os 100 dólares americanos. Atualmente, o rendimento médio mensal em Zanzibar é de 47 dólares americanos.

O objetivo de Umut Sensin não é apenas desenvolver a indústria da pesca, mas também promover o desenvolvimento agrícola. Neste contexto, está também planeada a aquisição de dois barcos totalmente equipados.

Engin afirmou: “Depois de melhorar a vida dos pescadores, a ilha tornar-se-á uma aldeia autossuficiente que pode satisfazer as suas próprias necessidades e ajudar os outros. Planeamos atingir estes objectivos até ao final de 2025”.

Uma forma de arte japonesa em África

“O peixe é, sem dúvida, a mais importante fonte de inspiração para este projeto”, afirma a artista turca Süle Yavuzer.

A ilha de Tumbatu, no arquipélago, famosa pela sua pesca, tem um grande potencial para o Gyotaku. No entanto, os apoiantes do projeto consideram que a população local não tem a oportunidade de mostrar este potencial ao mundo.

“Como é que o peixe de Tumbatu pode chegar aos mercados mundiais? Senti que era necessário criar cadeias de frio para transportar as suas capturas para mercados distantes. Sugeri fazer gravuras de peixe e vendê-las através da produção. Esta ideia recebeu uma resposta positiva e começámos a concretizá-la.”

Quarenta mulheres que vivem na ilha de Zanzibar aprenderam a arte do Gyotaku através de 21 dias de formação intensiva, workshops e exposições. Estas incluem a recente exposição “Retratos do Oceano”.

Di Capita afirmou: “O Gyotaku é uma arte que consiste em fazer impressões de peixes verdadeiros. Yavuzer convidou-me para ir a Zanzibar através das redes sociais para ensinar Gyotaku. Aceitei o convite e estou muito feliz por ter participado, porque queria capacitar as mulheres com novas oportunidades de negócio e desenvolvimento.”

“A esperança é vossa” na prática

Rahma Khamis, uma das anciãs da aldeia e beneficiária do projeto artístico, afirma que a Türkiye deixou um impacto duradouro em Zanzibar e na Tanzânia graças ao projeto artístico Samaki e ao apoio às mulheres.

Khamis exprime a sua gratidão pelos conhecimentos adquiridos no âmbito do projeto: “Gostaríamos de agradecer aos nossos formadores e às outras organizações que participaram. Gostaria de agradecer especialmente à Associação Umut Sensin por ter vindo à nossa ilha com esta ajuda. Também gostaria de agradecer à Umut Sensin por ter tido esta ideia e por nos ter tornado mulheres artistas. Nós nem sequer sabíamos desenhar, mas agora adoptámos esta ideia e apreciamos o trabalho. Agora vemos que isto nos vai levar para a frente”.

Arafa Mussa, outra beneficiária do Projeto de Arte Samaki, concorda com Khamis. “No início, não pensei que o peixe pudesse ser utilizado para fazer arte, mas quando recebemos a nossa primeira formação em arte, senti-me melhor. Vamos continuar a produzir obras de arte e a ensinar aos outros os meandros deste trabalho”, diz ela.

Organizações como a Emerson's Zanzibar Foundation, patrocinadora do Samaki Art Project, apoiam ativamente os artistas e organizam festivais de artes visuais para incentivar a criação de um futuro autossuficiente através da promoção das artes.



Primeira exposição



A Embaixada da Türkiye organizou a primeira exposição de arte Gyotaku produzida em Zanzibar, em Dar es Salaam, no início de setembro. A exposição teve lugar na sala de exposições do Hotel Emerson Hurumzi e contou com a presença de representantes de muitas embaixadas.

A exposição contou com a presença de Suleiman Masoud Makame, Ministro da Economia Marinha e das Pescas da Tanzânia, que elogiou o Projeto de Arte Samaki por ajudar a mostrar o rico ecossistema de Zanzibar.

O embaixador turco Mehmet Güllüoğlu sublinhou que o projeto é uma iniciativa de desenvolvimento para a formação profissional e afirmou: “Se dermos um peixe a uma pessoa, alimentamo-la durante um dia. Se ensinarmos uma pessoa a pescar, alimentamo-la para toda a vida”.

A exposição deverá ser transferida para Istambul em breve.