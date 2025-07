Os senadores norte-americanos começam a debater a “big beautiful”, proposta de lei de Donald Trump sobre as despesas, uma proposta extremamente controversa que prevê a implementação de partes importantes da agenda interna do Presidente dos EUA, ao mesmo tempo que efectua cortes maciços nos programas de assistência social.

Os republicanos, que têm em vista as eleições legislativas intercalares de 2026, estão divididos quanto ao pacote de medidas, que retiraria os cuidados de saúde a milhões de norte-americanos mais pobres e acrescentaria mais de 3 biliões de dólares à dívida do país.

O Senado abriu formalmente o debate sobre o projecto de lei depois que os republicanos que não votaram terem adiado o que deveria ter sido uma votação processual, atraindo a ira de Trump nas redes sociais.

Os senadores aprovaram por uma pequena margem a moção para iniciar o debate, 51 a 49, horas após a votação ter sido convocada, com o vice-presidente JD Vance a participar nas negociações com os republicanos que não votaram a favor do seu próprio partido.

Em última análise, dois senadores republicanos juntaram-se a 47 democratas que votaram “não” à abertura do debate.

Trump pressionou o seu partido para que o projecto de lei fosse aprovado e colocado na sua secretária para que o assinasse até 4 de julho, o Dia da Independência dos Estados Unidos.

Os democratas opõem-se veementemente à legislação e à agenda de Trump e prometeram atrasar o debate.

Começaram por insistir que todo o projecto de lei fosse lido em voz alta para a Câmara antes do início do debate.

O projecto de lei tem cerca de 1.000 páginas e a sua leitura demorará cerca de 15 horas.

“Os republicanos não querem dizer à América o que está no projecto de lei”, disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

“Por isso, os democratas estão a forçar a sua leitura do princípio ao fim no plenário. Estaremos aqui toda a noite se for necessário para o ler”.

Se for aprovado no Senado, o projecto de lei voltará à Câmara para aprovação, onde os republicanos só podem dar-se ao luxo de perder alguns votos e enfrentam uma forte oposição dentro das suas próprias fileiras.

Os republicanos estão a lutar para compensar o custo de 4,5 biliões de dólares do alívio fiscal de Trump, com muitos dos cortes propostos a virem da dizimação do financiamento do Medicaid, o programa de seguro de saúde para americanos de baixos rendimentos.

Os republicanos estão divididos quanto aos cortes no Medicaid, que ameaçarão dezenas de hospitais rurais e levarão a que cerca de 8,6 milhões de norte-americanos fiquem privados de cuidados de saúde.

O plano de despesas também reverteria muitos dos incentivos fiscais para as energias renováveis que foram implementados pelo antecessor de Trump, Joe Biden.

No sábado, Elon Musk, um dos principais aliados de Trump, com quem o Presidente se desentendeu publicamente este mês devido às suas críticas ao projecto de lei, considerou a actual proposta “totalmente insana e destrutiva”.

“Dá esmolas às indústrias do passado enquanto prejudica gravemente as indústrias do futuro”, disse Musk, que é a pessoa mais rica do mundo e é proprietário da empresa de veículos eléctricos Tesla e da empresa de voos espaciais SpaceX, entre outras.

Uma análise independente mostra também que o projecto de lei abriria caminho a uma redistribuição histórica da riqueza dos 10% mais pobres dos norte-americanos para os mais ricos.

O projecto de lei é impopular em vários grupos demográficos, etários e de rendimentos, de acordo com extensas sondagens recentes.

Embora a Câmara dos Representantes já tenha aprovado a sua própria versão, ambas as câmaras têm de chegar a acordo sobre o mesmo texto para que este possa ser assinado como lei.