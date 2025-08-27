A Türkiye é o garante da segurança, da paz e do bem-estar dos curdos, tal como todos os povos irmãos da Síria, afirmou o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan na terça-feira.

“Aqueles que se voltam para Ancara e Damasco prevalecerão”, disse ele durante um discurso comemorativo do 954º aniversário da vitória de Malazgirt na província turca de Mus.

O Presidente turco sublinhou que a visão do seu país para o “Centenário da Türkiye” se transformará, primeiro, numa grande e poderosa Türkiye sem terror e, depois, numa região sem terror, através de esforços colectivos.

Acrescentou que, apesar de todos os obstáculos, bloqueios e sabotagens, Ancara continua empenhada em lutar por uma Türkiye poderosa, unida como uma nação de 86 milhões de pessoas ligadas pela história, pela cultura, por uma civilização partilhada e por crenças comuns.

“Como turcos, árabes e curdos, viveremos lado a lado nesta terra até ao fim dos tempos”, afirmou Erdogan.

Os seus comentários surgem semanas depois de o parlamento turco ter criado um comité de alto nível destinado a traçar um caminho legal para o que as autoridades descrevem como uma “Türkiye sem terror”, numa iniciativa considerada pelas autoridades turcas como um ponto de viragem histórico para a paz na região.

Inaugurado a 5 de agosto, o Comité Nacional de Solidariedade, Fraternidade e Democracia é apresentado como uma plataforma de diálogo entre turcos e curdos e uma tentativa de resolver eventuais desacordos através dos canais parlamentares.

“A fraternidade entre turcos e curdos é um elemento fundamental da nossa geografia”, afirmou o presidente do Parlamento turco, Numan Kurtulmus, durante o seu discurso na cerimónia de inauguração da comissão.

“Este processo é uma questão de sobrevivência nacional que diz respeito ao futuro comum de turcos, curdos e cidadãos de todos os quadrantes da sociedade”.

Segundo as autoridades, a comissão funcionará como um órgão deliberativo encarregado de identificar reformas, elaborar legislação e informar o público sobre os progressos realizados, com um mandato até ao final de 2025.