Décadas de regime cleptocrático e uma guerra civil brutal deixaram a economia da Síria em frangalhos, com o PIB a cair para um valor recorde de 21 mil milhões de dólares e mais de 90% dos sírios arrastados para baixo do limiar da pobreza.

Mas um otimismo cauteloso está gradualmente a regressar ao país devastado pela guerra desde a queda do déspota Bashar al Assad, que foi derrubado numa ofensiva rápida das forças da oposição no final de 2024.

Sob a liderança do Presidente Ahmed al Sharaa, o governo de transição concentrou os seus esforços na estabilização da economia, assinalando um potencial ponto de viragem para um país há muito assolado pela corrupção e pelos conflitos.

As potências regionais, como a Türkiye, estão a conceder uma ajuda generosa a projectos de infra-estruturas de grande envergadura, enquanto as instituições financeiras internacionais se mostraram dispostas a contribuir para o relançamento da economia síria.

"As sanções mais prejudiciais foram levantadas", afirma Richard Outzen, especialista em Médio Oriente associado ao Conselho do Atlântico, à TRT World.

A Síria estava sujeita a sanções severas que limitavam a sua capacidade de comércio com o mundo. Todos os bancos, empresas e indivíduos que forneceram financiamento ou assistência ao regime de Assad foram expulsos do sistema financeiro global, empurrando efetivamente todo o país para um completo isolamento económico.

No entanto, Outzen adverte que o regresso a uma normalidade financeira total exige um sector bancário reconstituído e práticas financeiras transparentes, condições que mal existem na Síria após 14 anos de intensa guerra civil.

Os esforços do governo de al Sharaa para travar as redes de pagamentos ilícitos, anteriormente exploradas durante o regime de Assad, são um passo nessa direção. Outzen vê "enormes oportunidades comerciais" em sectores como a energia, as telecomunicações e a agricultura, desde que a Síria consiga atrair empresas regionais e ocidentais para impulsionar a criação de emprego e as receitas fiscais.

Legado de devastação

Desde o início da guerra civil, em 2011, as bases económicas da Síria têm sido sistematicamente corroídas.

O conflito exacerbou um sistema cleptocrático pré-existente, em que capitalistas amigos, como o primo de Assad, Rami Makhlouf, acumularam riqueza através de monopólios nos sectores imobiliário, bancário e outros, enquanto a população em geral enfrentava uma pobreza cada vez maior.

As actividades ilícitas, incluindo o tráfico de droga, o contrabando e a extorsão, tornaram-se a tábua de salvação financeira do regime, consolidando ainda mais uma economia de guerra que recompensava os leais e os senhores da guerra.

Em 2023, a dimensão da economia tinha diminuído 85% em relação a 2012. O regime de Assad nem sequer conseguia pagar salários adequados aos funcionários públicos. Os salários médios do sector público em termos reais diminuíram 75% entre 2012 e 2023. A queda no orçamento de subsídios foi de 83% durante o mesmo período.

Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al Shaibani, antigos funcionários públicos descobriram uma dívida de 30 mil milhões de dólares aos aliados de Assad, sobretudo ao Irão e à Rússia, a par de "reservas estrangeiras inexistentes" no banco central e de uma folha de pagamentos inchada no sector público.

"O regime geria uma economia socialista fechada que negligenciava indústrias como a agricultura e a manufatura", diz al Shaibani, apontando para a descoberta de corrupção sistémica que esvaziou os cofres da nação.

O apoio internacional está a revelar-se fundamental para a recuperação da Síria.

Na semana passada, Damasco assinou 12 acordos no valor de 14 mil milhões de dólares, incluindo um acordo de 4 mil milhões de dólares com um consórcio constituído em parte por empresas turcas, para a construção de um novo aeroporto e um contrato de 2 mil milhões de dólares com a corporação nacional de investimentos dos Emirados Árabes Unidos para um sistema de metro na capital.

Julie Kozack, porta-voz do Fundo Monetário Internacional, afirma que a Síria necessita de "assistência internacional substancial" para reabilitar a sua economia e reconstruir instituições essenciais, como o ministério das finanças, o banco central e a agência de estatísticas.

Uma delegação do FMI visitou Damasco em junho, a primeira visita do credor global com sede em Washington desde 2009. Kozack elogiou o pessoal sírio que trabalha nestas instituições, afirmando que demonstraram "um forte empenhamento e uma sólida compreensão".

Um Plano Marshall para a Síria?

A questão de um programa de ajuda económica em grande escala, semelhante ao Plano Marshall - uma iniciativa apoiada pelos EUA que reabilitou as economias de 17 países europeus após a Segunda Guerra Mundial - suscitou o debate entre os especialistas.