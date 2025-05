A quarta edição do Fórum de Diplomacia de Antalya (ADF) teve início na principal cidade turística da Türkiye reunindo líderes mundiais, diplomatas, decisores políticos, peritos e académicos para abordar desafios internacionais prementes numa época de grandes mudanças geopolíticas.



O evento teve início a 11 de abril com os discursos do Presidente Recep Tayyip Erdogan e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan.



A ser realizado durante de três dias, o fórum centra-se no tema “Recuperar a diplomacia num mundo fragmentado” e tem como objetivo explorar a forma como a diplomacia pode ser repensada e avaliada novamente para enfrentar os desafios regionais e globais.



Espera-se que o fórum acolha mais de 4.000 participantes, incluindo mais de 20 chefes de Estado e de Governo, mais de 70 ministros - mais de 50 dos quais são ministros dos Negócios Estrangeiros - e cerca de 60 altos representantes de organizações internacionais.



Entre os participantes encontram-se também académicos, peritos e estudantes. À medida que as delegações começam a chegar, a atividade já se intensificou no aeroporto de Antalya. No total, foram acreditados para o evento cerca de 450 representantes de aproximadamente 140 países e cerca de 950 jornalistas de quase 50 países.



Durante o fórum, serão realizadas mais de 50 sessões que abrangem temas que vão do Médio Oriente à Ásia-Pacífico, de África à América Latina, bem como questões globais fundamentais como as alterações climáticas, o contraterrorismo, a ajuda humanitária, a digitalização, a segurança alimentar e a inteligência artificial.

Entre os participantes de alto nível do fórum estão o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, o Presidente da República Turca do Norte de Chipre, Ersin Tatar, o Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, o Presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, o Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, o Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, o Presidente húngaro, Viktor Orbán, e a Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu.

Centro da diplomacia



O Governador de Antalya, Ersin Sahin, manifestou o seu orgulho em acolher a quarta edição do fórum este ano.



Sahin salientou que Antalya, uma cidade com reconhecimento mundial, irá receber chefes de Estado e de Governo, ministros dos Negócios Estrangeiros, representantes de numerosas ONG e organizações internacionais, académicos e membros da imprensa no âmbito do fórum. O Comissário sublinhou o historial comprovado da cidade no acolhimento de grandes eventos.



Lembrando que Antalya já acolheu anteriormente reuniões importantes, como as cimeiras do G20 e da NATO, Sahin afirmou:



"É um motivo de orgulho para nós o facto de a diplomacia estar a criar raízes, a florescer e crescer em Antalya e de a cidade se estar a tornar uma plataforma para a resolução de questões regionais, nacionais e internacionais através do diálogo.

Não é apenas o Fórum Diplomático que terá lugar aqui, como também a Assembleia Parlamentar e as reuniões dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO e, em 2026, o maior congresso espacial do mundo terá lugar em Antalya. A cidade orgulha-se de se posicionar como um centro para esses congressos, conferências e eventos - e o Fórum Diplomático é um dos mais importantes".



Sahin acrescentou que todos os preparativos para o fórum na cidade já foram concluídos. “Já começámos a receber os nossos convidados”. Sahin voltou a acrescentar: "Todos os nossos hotéis estão prontos. Antalya não é apenas uma das cidades da Türkiye, mas sim, uma das principais cidades do mundo em termos de capacidade hoteleira. Todos os pormenores já foram tratados".