Numa declaração conjunta, a Türkiye, a Jordânia, o Iraque, o Líbano e a Síria condenaram todas as tentativas de minar a segurança da Síria e também expressaram apoio ao seu governo.

Uma reunião de segurança regional entre a Síria e os seus vizinhos regionais — Türkiye, Jordânia, Iraque e Líbano — realizada na capital da Jordânia, Amã, no domingo, reuniu ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa dos cinco países, bem como chefes de inteligência e líderes militares.

Após o encontro, os países emitiram uma declaração conjunta e afirmaram o seu apoio ao “povo irmão sírio nos seus esforços para reconstruir a sua pátria sobre bases que garantam a segurança, estabilidade, soberania e integridade territorial da Síria, enquanto protegem os direitos e a segurança de todos os seus cidadãos.”

A segurança e a estabilidade da Síria são “essenciais” para a segurança e estabilidade da região, afirma a declaração.

Os países regionais condenaram todas as tentativas e grupos que visam minar a segurança, soberania e paz da Síria.

“Também expressaram apoio ao governo sírio em todas as medidas que este adotar para reforçar a ordem pública, proteger a estabilidade da Síria e a segurança do seu povo”, acrescentou.

Agressão de Israel contra a Síria

A declaração também condenou e rejeitou a agressão israelita contra a Síria.

“As tentativas de Israel de interferir nos assuntos sírios constituem uma flagrante violação do direito internacional e do direito humanitário internacional, além de um ataque à soberania e integridade territorial da Síria, e uma escalada que levará a mais conflitos”, afirmou.

Os participantes instaram a comunidade internacional e o Conselho de Segurança da ONU a respeitarem o direito internacional, acabarem com as violações israelitas e garantirem a retirada de Israel de todos os territórios sírios ocupados.

Eles também pediram que Israel interrompa os seus ataques e cumpra o Acordo de Retirada assinado entre Síria e Israel em 1974, ao mesmo tempo que saudaram os resultados da Conferência de Diálogo Nacional Sírio.

Grupos terroristas

Os participantes concordaram em lançar um centro de operações conjuntas para combater o grupo terrorista Daesh.

Também afirmaram a sua cooperação para combater o tráfico de drogas e armas, o crime organizado e fornecer apoio para fortalecer as capacidades da Síria.

Os países também apoiam os esforços de reconstrução da Síria, mobilizando apoio internacional para projetos de recuperação precoce e aprimorando as capacidades de reconstrução do país.

Eles afirmaram a necessidade de levantar sanções contra a Síria para ajudar na reconstrução e atender às necessidades do seu povo.

A declaração também destacou a importância de fortalecer a cooperação económica, comercial e de investimentos, bem como o desenvolvimento de infraestruturas, incluindo energia e transporte, entre a Síria e os seus vizinhos para apoiar o crescimento económico.

Os países confirmaram que estão a trabalhar juntos com os países da região, a comunidade internacional e organizações relevantes da ONU para criar as condições de segurança, vida e políticas necessárias para o retorno “seguro e sustentável” dos refugiados sírios, de acordo com o direito internacional.

Enfatizaram a necessidade de a comunidade internacional continuar a cumprir as suas responsabilidades em relação aos refugiados nos países anfitriões até que o seu regresso à Síria seja concluído.

Os países afirmaram que realizarão uma segunda rodada de reuniões na Türkiye nos próximos meses para dar continuidade às discussões de hoje e tomar as decisões necessárias.