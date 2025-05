O enviado russo para os investimentos, Kirill A. Dmitriev, disse que a reunião de delegados russos e ucranianos em Istambul resultou na “maior troca de prisioneiros de guerra” e em “opções de cessar-fogo que podem funcionar”.

Dmitriev disse no início do sábado que a reunião na cidade turca também resultou no “entendimento de posições e diálogo contínuo”, acrescentando que isso não seria possível sem o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a sua equipa.

Dmitriev é o chefe do fundo de riqueza da Rússia.

As conversações de paz de alto nível, organizadas pela Türkiye como parte de esforços mais amplos para resolver a guerra Rússia-Ucrânia, foram concluídas em Istambul na sexta-feira.

No seu discurso de abertura às delegações, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, afirmou: "Temos de aproveitar esta oportunidade para avançar no caminho da paz. Cada dia de atraso provoca mais perdas de vidas humanas".

Segundo Fidan, as conversações mediadas pela Türkiye conduziram a um acordo para a troca de 1000 prisioneiros de cada lado e à partilha de termos de cessar-fogo escritos.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, num evento em Istambul, elogiou o papel global da Türkiye na diplomacia, afirmando que é o “porta-estandarte da diplomacia humanitária” e está a “liderar a diplomacia da paz” em todo o mundo.

Participantes-chave

A delegação dos EUA incluiu o Secretário de Estado Marco Rubio, o Embaixador na Türkiye Tom Barrack e o Representante Especial para a Ucrânia, General Keith Kellogg. A Ucrânia foi representada pelo chefe do Gabinete Presidencial, Andriy Yermak, pelo Ministro da Defesa Rustem Umerov e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Andriy Sybiha. A delegação turca também contou com Ibrahim Kalin, chefe da Organização Nacional de Inteligência.

Putin decidiu não participar nas negociações de paz desta semana em Istambul, já que seu homólogo dos EUA não estava na cidade turca, disse o Presidente Donald Trump a repórteres nos Emirados Árabes Unidos.

Zelensky, por sua vez, conversou na sexta-feira com seus homólogos dos EUA e da França, o chanceler alemão e os Primeiros-ministros do Reino Unido e da Polónia.

Zelensky afirmou que discutiram o formato e as expectativas das negociações de paz em Istambul, que visam alcançar um cessar-fogo e estabelecer condições para um acordo de longo prazo. "A Ucrânia está pronta para tomar as medidas mais rápidas possíveis para uma paz real", disse ele, acrescentando que a unidade global continua essencial.

Zelensky afirmou que, se a Rússia recusar um cessar-fogo completo e incondicional, novas sanções internacionais devem ser aplicadas. "A pressão sobre a Rússia deve ser mantida até que o país esteja pronto para terminar a guerra", disse ele.

Acordo de troca de prisioneiros e negociações de cessar-fogo

Após a reunião entre as delegações russa e ucraniana no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, o Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, confirmou que Rússia e Ucrânia concordaram em realizar a maior troca de prisioneiros de guerra desde o início do conflito.

Ele afirmou que ambos os lados se concentraram em três pontos: cessar-fogo, troca de prisioneiros de guerra e um possível encontro entre os presidentes. "A reunião foi concluída. Discutimos um cessar-fogo e trocas de prisioneiros. Atualmente, concordamos em trocar 1.000 prisioneiros por 1.000 prisioneiros. Estes são os resultados da nossa reunião", disse Umerov, acrescentando que a data para a troca foi definida, mas ainda não pode ser divulgada.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, também conselheiro do presidente Putin, afirmou que Moscovo ficou satisfeita com os resultados das negociações de paz com a Ucrânia em Istambul.

"Concordamos em três pontos. Primeiro, nos próximos dias, haverá uma troca em larga escala de prisioneiros de guerra, 1.000 por 1.000 pessoas", disse Medinsky.

O lado ucraniano solicitou conversas diretas entre os chefes de estado, e a delegação russa "tomou nota desse pedido", acrescentou.

"O terceiro: concordamos que cada lado apresentará a sua visão de um possível cessar-fogo futuro e o descreverá em detalhes", afirmou. Após a apresentação dessa visão, as partes concordaram em continuar as negociações, concluiu Medinsky.

Trump afirmou na sexta-feira que se reunirá com Putin "assim que pudermos organizar um encontro" para ajudar a encerrar a guerra.

Reações globais

A sexta cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE) começou na sexta-feira em Tirana, com a presença de 47 líderes europeus.

Durante o evento, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a líder da política externa da UE, Kaja Kallas, afirmaram que um novo pacote de sanções contra a Rússia está em preparação.

Von der Leyen reiterou que as sanções não são apenas punitivas, mas parte de uma estratégia mais ampla para forçar a Rússia à mesa de negociações. "Estamos prontos para fazer mais para trazer Putin à mesa de negociações. Muitos dos oradores mencionaram isso, esta guerra tem que acabar... estamos a trabalhar no próximo conjunto de sanções."

O Chanceler alemão Friedrich Merz saudou a reunião em Istambul como um "sinal positivo" e pediu a continuidade da diplomacia.

"Quem pode dizer que não fizemos esforços diplomáticos suficientes nos últimos dias para acabar com esta guerra? A única pessoa que está errada agora, por não aparecer, é Putin. Todos os pré-requisitos para um cessar-fogo estavam em vigor", disse Merz.

"O facto de estarem hoje reunidos, pela primeira vez em três anos e meio, é um sinal muito pequeno, mas positivo. Precisamos fazer mais nesse sentido, nos esforços diplomáticos", acrescentou Merz.

"Acho que Putin cometeu um erro ao enviar uma delegação de baixo nível" para as negociações, disse o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte.

A ONU também saudou as negociações entre a Rússia e Ucrânia realizadas em Istambul, que visam avançar nos esforços de paz entre os dois países, afirmou um porta-voz na sexta-feira.

A ONU destacou o "papel importante" da Türkiye e dos EUA.