O deslocamento forçado em massa de palestinianos no nordeste da cidade de Gaza começou quando as forças israelitas intensificaram os ataques do norte e do sul, bombardeando bairros inteiros com ataques aéreos, artilharia e robôs carregados de explosivos.

Uma fonte de segurança palestiniana disse à Agência Anadolu que as condições nos distritos orientais da cidade de Gaza estão a deteriorar-se “a um ritmo acelerado” devido à escala da carnificina.

A fonte disse que o exército israelita intensificou as demolições nas áreas sul e nordeste, enquanto o correspondente da Anadolu relatou que os residentes estão a fugir para o oeste da cidade de Gaza ou mais para o sul.

Também foram relatados bombardeamentos adicionais no bairro de al-Sabra, no sul.

Israel declarou a cidade de Gaza uma “zona de combate perigosa” na sexta-feira e lançou um dos seus bombardeamentos mais intensos desde o início do genocídio, atacando por ar, terra e mar.