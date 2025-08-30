GUERRA EM GAZA
Deslocamento forçado em massa no nordeste de Gaza à medida que os ataques israelitas se intensificam
Israel intensifica os bombardeamentos com artilharia, ataques aéreos e robôs carregados de explosivos, forçando os palestinianos a fugir em grande número.
Palestinianos fogem de suas casas enquanto os ataques israelitas no norte de Gaza os forçam a se dirigir para o centro de Gaza pela estrada Al-Rashid. / AA
30 de agosto de 2025

O deslocamento forçado em massa de palestinianos no nordeste da cidade de Gaza começou quando as forças israelitas intensificaram os ataques do norte e do sul, bombardeando bairros inteiros com ataques aéreos, artilharia e robôs carregados de explosivos.

Uma fonte de segurança palestiniana disse à Agência Anadolu que as condições nos distritos orientais da cidade de Gaza estão a deteriorar-se “a um ritmo acelerado” devido à escala da carnificina.

A fonte disse que o exército israelita intensificou as demolições nas áreas sul e nordeste, enquanto o correspondente da Anadolu relatou que os residentes estão a fugir para o oeste da cidade de Gaza ou mais para o sul.

Também foram relatados bombardeamentos adicionais no bairro de al-Sabra, no sul.

Israel declarou a cidade de Gaza uma “zona de combate perigosa” na sexta-feira e lançou um dos seus bombardeamentos mais intensos desde o início do genocídio, atacando por ar, terra e mar.

Quase um milhão de palestinianos permanecem presos dentro do maior centro urbano do enclave palestiniano.

Os ataques fazem parte de um plano israelita aprovado no início deste mês para reocupar gradualmente Gaza, começando pela cidade de Gaza, onde vive quase metade da população do enclave.

A agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) alertou que a campanha pode forçar até um milhão de pessoas a fugir de suas casas mais uma vez.

