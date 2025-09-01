O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os "acordos" que alcançou com o Presidente dos EUA, Donald Trump, numa cimeira em agosto abriram caminho para a paz na Ucrânia, que discutirá com os líderes que participam numa cimeira regional na China.

Putin, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi e líderes da Ásia Central, Médio Oriente, Sul da Ásia e Sudeste Asiático estão a participar no fórum da Organização de Cooperação de Xangai na cidade de Tianjin, organizado pelo Presidente Xi Jinping.

"Apreciamos muito os esforços e propostas da China e da Índia destinados a facilitar a resolução da crise na Ucrânia", disse Putin no fórum.

"Os acordos alcançados no recente encontro entre Rússia e EUA no Alasca, espero também que contribuem para este objetivo."