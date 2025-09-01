O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os "acordos" que alcançou com o Presidente dos EUA, Donald Trump, numa cimeira em agosto abriram caminho para a paz na Ucrânia, que discutirá com os líderes que participam numa cimeira regional na China.
Putin, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi e líderes da Ásia Central, Médio Oriente, Sul da Ásia e Sudeste Asiático estão a participar no fórum da Organização de Cooperação de Xangai na cidade de Tianjin, organizado pelo Presidente Xi Jinping.
"Apreciamos muito os esforços e propostas da China e da Índia destinados a facilitar a resolução da crise na Ucrânia", disse Putin no fórum.
"Os acordos alcançados no recente encontro entre Rússia e EUA no Alasca, espero também que contribuem para este objetivo."
Disse que já tinha detalhado para Xi no domingo o resultado das suas conversações com Trump e o trabalho "já está em curso" para resolver o conflito e forneceria mais detalhes em reuniões bilaterais com o líder chinês e outros.
"Para que o acordo ucraniano seja sustentável e duradouro, as causas profundas da crise devem ser abordadas."
Parte da origem do conflito "reside nas tentativas contínuas do Ocidente de trazer a Ucrânia para a NATO", reiterou Putin.