Putin afirma que "acordos" alcançados na cimeira do Alasca abrem caminho para a paz na Ucrânia
O Presidente russo diz que procura uma resolução "duradoura e sustentável" para a crise na Ucrânia.
1 de setembro de 2025

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os "acordos" que alcançou com o Presidente dos EUA, Donald Trump, numa cimeira em agosto abriram caminho para a paz na Ucrânia, que discutirá com os líderes que participam numa cimeira regional na China.

Putin, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi e líderes da Ásia Central, Médio Oriente, Sul da Ásia e Sudeste Asiático estão a participar no fórum da Organização de Cooperação de Xangai na cidade de Tianjin, organizado pelo Presidente Xi Jinping.

"Apreciamos muito os esforços e propostas da China e da Índia destinados a facilitar a resolução da crise na Ucrânia", disse Putin no fórum.

"Os acordos alcançados no recente encontro entre Rússia e EUA no Alasca, espero também que contribuem para este objetivo."

Disse que já tinha detalhado para Xi no domingo o resultado das suas conversações com Trump e o trabalho "já está em curso" para resolver o conflito e forneceria mais detalhes em reuniões bilaterais com o líder chinês e outros.

"Para que o acordo ucraniano seja sustentável e duradouro, as causas profundas da crise devem ser abordadas."

Parte da origem do conflito "reside nas tentativas contínuas do Ocidente de trazer a Ucrânia para a NATO", reiterou Putin.

