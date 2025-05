Numa altura em que os esforços tradicionais de mediação muitas vezes fracassam, a Türkiye defende que o diálogo, mesmo nos contextos mais controversos, continua a ser um instrumento indispensável para a estabilidade global.

Este empenho é demonstrado no Fórum Diplomático de Antalya (ADF), um encontro anual que, agora no seu quarto ano, emergiu como uma arena crucial para o diálogo global. Organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, o fórum oferece um espaço raro onde adversários, aliados e actores marginalizados podem envolver-se em discussões de alto nível.

O tema deste ano, “Recuperar a Diplomacia num Mundo Fragmentado”, é um reflexo dos tempos actuais. À medida que as divisões internacionais se aprofundam - seja através da guerra ou de divergências ideológicas - a necessidade de envolvimento em vez de isolamento nunca foi tão clara.

Com a sua ênfase no diálogo em detrimento da divisão, o fórum visa reconstruir a confiança na diplomacia e explorar soluções para algumas das questões mais urgentes do mundo, reforçando o papel da Türkiye como mediador proactivo num mundo cada vez mais fragmentado.

O evento reunirá participantes de 148 países, incluindo 19 Chefes de Estado e de Governo, 52 Ministros dos Negócios Estrangeiros e muitos outros altos funcionários. Realizar-se-á entre 11 e 13 de abril em Antalya.

Os fóruns anteriores destacaram a sua relevância:

2021: No auge das tensões do pós-guerra entre a Arménia e o Azerbaijão, a Türkiye convidou ambas as nações para o Fórum Diplomático de Antalya, lançando as bases para a participação do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia em 2022 - um sinal precoce de uma aproximação.

2022: O fórum acolheu a primeira reunião de alto nível entre ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da Ucrânia desde o início da guerra, um precursor do promissor acordo de cereais que ajudou a evitar uma crise alimentar global.

2024: O ADF reforçou as parcerias económicas e de segurança da Türkiye com as nações africanas, aprofundando a sua influência no continente. Nesse mesmo ano, também proporcionou um raro palco diplomático para a Venezuela, Cuba e Irão - nações frequentemente excluídas do discurso global dominante.

Ao oferecer um terreno neutro para o envolvimento, o ADF reforçou a credibilidade diplomática da Türkiye.

Pacificador pragmático

Situada no cruzamento entre a Europa, a Ásia e o Médio Oriente, a Türkiye ocupa uma região perpetuadamente marcada por conflitos. Em vez de sucumbir à precariedade do seu meio envolvente, Ancara tem aproveitado a sua posição para desempenhar um papel de actor diplomático. Emergiu como um mediador crucial nos conflitos globais.

Este papel foi reafirmado a 30 de janeiro, quando a Organização Nacional de Inteligência da Türkiye (MIT), sob a direcção do Presidente Recep Tayyip Erdogan, desempenhou um papel fundamental na libertação dos reféns tailandeses detidos pelo Hamas em Gaza, a 30 de janeiro.

Actuando a pedido do governo tailandês, a Türkiye demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade de manobra em cenários de alto risco e alta tensão. Este facto demonstra ainda mais o seu empenho com a diplomacia humanitária e consolida a sua reputação de intermediário de confiança em crises internacionais.

Embora os esforços diplomáticos da Türkiye contribuam para a resolução imediata da crise, servem também um objectivo estratégico mais vasto: posicionar a Türkiye como um actor indispensável na política global.

Nos casos em que as intervenções tradicionais lideradas pelo Ocidente falharam - devido à bagagem política ou à falta de confiança local - a Türkiye interveio com um modelo alternativo, baseado no envolvimento e não na coerção.

Um exemplo deste acto de equilíbrio foi o papel da Türkiye no Acordo sobre o Corredor de Cereais de 2022 entre a Rússia e a Ucrânia. Negociado em uníssono com as Nações Unidas, o acordo assegurou a continuação da exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, evitando uma escassez alimentar a nível mundial.

Da mesma forma, a Türkiye estendeu os seus esforços de mediação ao Corno de África, intervindo quando as tensões aumentaram entre a Etiópia e a Somália sobre o acordo da Etiópia com a Somalilândia para o acesso ao Mar Vermelho.

Em resposta aos pedidos de ambas as nações, a Türkiye lançou a “Declaração de Ancara”, que culminou num acordo de paz até ao final de 2024. Este marco diplomático assinala uma nova era de paz e cooperação entre os dois países, uma vez que também abriu caminho a uma colaboração mais estreita entre países anteriormente repletos de tensões.

Através de compromissos específicos, como o estabelecimento de zonas de comércio livre e a cooperação em projectos energéticos conjuntos, a Türkiye conseguiu transformar um ambiente hostil numa oportunidade de cooperação.

Tanto o Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, como o Primeiro-Ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, manifestaram a sua gratidão pela intervenção diplomática da Türkiye e sublinharam o seu compromisso com a estabilidade regional.

Para além de garantirem a estabilidade regional, os esforços de mediação da Türkiye reforçam a sua própria influência geopolítica. Ao manter os canais abertos com as partes em conflito, Ancara garante que a sua voz é ouvida nas discussões que irão moldar o futuro equilíbrio de poderes.