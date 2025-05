Três civis, incluindo duas crianças, foram mortos num ataque de artilharia das Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares em Omdurman, parte da capital sudanesa, disse uma fonte médica à AFP.

Testemunhas oculares na zona relataram sete bombardeamentos contra bairros residenciais controlados pelo exército, que nos últimos dias reconquistou a maior parte do distrito governamental do centro de Cartum às RSF.

“Duas crianças e uma mulher foram mortas e oito outras ficaram feridas no bombardeamento”, disse a fonte médica do hospital Al-Nao, uma das últimas instalações de saúde em funcionamento na cidade, pedindo anonimato para sua segurança.

Desde abril de 2023, as RSF têm lutado contra o exército regular do Sudão numa guerra que já matou dezenas de milhares de pessoas, desalojou mais de 12 milhões e criou a maior crise de fome e de deslocações do mundo.

As RSF continuam na capital

Na sexta-feira, o exército e os grupos aliados recapturaram o palácio presidencial do país, lançando uma operação de limpeza para expulsar as RSF da zona administrativa e financeira do centro de Cartum.

No sábado, o exército reivindicou várias instituições estratégicas do Estado que tinham sido invadidas pelos paramilitares, incluindo o banco central, a sede dos serviços secretos do Estado e o museu nacional.

Os combatentes das RSF permanecem estacionados em zonas do centro de Cartum, incluindo o aeroporto, bem como no sul e no oeste da capital.

A partir das suas posições no oeste de Omdurman, têm lançado regularmente ataques contra zonas civis.

Em fevereiro, mais de 50 pessoas foram mortas num único ataque de artilharia das RSF contra um movimentado mercado, em Omdurman.

Apesar dos avanços do exército na capital, o terceiro maior país de África continua efectivamente dividido em dois, com o exército a controlar o leste e o norte, enquanto as RSF controlam quase toda a região ocidental de Darfur e partes do sul.