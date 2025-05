China, Coreia do Sul e Japão concordaram em fortalecer o comércio livre, de acordo com um comunicado conjunto emitido após uma reunião dos seus principais representantes em Seul.

O encontro — o primeiro deste nível em cinco anos — ocorreu no domingo, num contexto de turbulência no comércio global causada pelas tarifas punitivas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre uma ampla gama de importações, incluindo carros, camiões e peças de veículos.

A Coreia do Sul e o Japão são grandes exportadores de automóveis, enquanto a China também foi duramente afetada pelas novas tarifas dos EUA.

A reunião contou com a presença do Ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, do seu homólogo japonês, Yoji Muto, e de Wang Wentao, da China.

Os três países pediram que as negociações para um acordo abrangente de livre comércio tripartido fossem aceleradas e concordaram em criar "um ambiente previsível para comércio e investimento", segundo o comunicado.

Ahn, da Coreia do Sul, afirmou que os três países devem responder "conjuntamente" aos desafios globais que partilham.

"O ambiente económico e comercial de hoje é marcado por uma fragmentação crescente da economia global", disse ele.

Trump prometeu tarifas adaptadas a cada parceiro comercial a partir de 2 de abril para corrigir práticas que considera injustas.

No entanto, ele também disse a repórteres na semana passada que haveria "flexibilidade", e os mercados pareceram reagir com algum alívio no final da semana passada.