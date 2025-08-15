AMÉRICA LATINA
2 min de leitura
Bolsonaro pede absolvição no julgamento por tentativa de golpe de estado
Ex-presidente enfrenta até 40 anos de prisão, num momento em que a defesa apresenta os argumentos finais.
Bolsonaro pede absolvição no julgamento por tentativa de golpe de estado
Bolsonaro pede absolvição no julgamento por tentativa de golpe no Brasil / AA
15 de agosto de 2025

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu absolvição na etapa final do seu julgamento por uma acusação de tentativa de golpe para reverter a vitória eleitoral de 2022 do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Num documento de 197 páginas entregue ao Supremo Tribunal Federal, os advogados de Bolsonaro afirmaram que ele "é inocente de todas as acusações apresentadas na denúncia" e que há uma "completa ausência de provas".

"O ex-presidente não praticou qualquer conduta com o objetivo de impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito", diz o documento.

"Pelo contrário, ele sempre defendeu e reafirmou a democracia e o estado de direito."

Bolsonaro, de 70 anos, é acusado de tentar abolir o estado democrático de direito, orquestrar um golpe de estado e outros crimes.

Se condenado, ele pode enfrentar até 40 anos de prisão. O julgamento deve ser concluído em setembro.

O ex-líder de direita nega qualquer irregularidade, alegando que é uma situação de perseguição política.

RelacionadoTRT Global - Bolsonaro recorre contra ordem de prisão domiciliária em caso ligado a Trump
Recomendado

Bolsonaro permanece em prisão domiciliária após o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinar que ele violou a proibição do uso das redes sociais. Nas últimas semanas, ele foi obrigado a usar uma pulseira electrónica, teve os seus telefones apreendidos e foi proibido de realizar chamadas.

Outros seis réus também foram acusados, sendo apontados como integrantes de uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do estado democrático e golpe de estado.

O caso atraiu atenção internacional. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, liderou uma campanha para que os juízes do caso fossem presos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou uma proposta de tarifa de 50% sobre as importações brasileiras e possíveis sanções económicas contra o juiz Alexandre de Moraes no que ele descreveu como uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também criticou a acusação.

Os apoiantes de Bolsonaro afirmam que as acusações fazem parte de uma tentativa mais ampla de afastá-lo politicamente antes das próximas eleições.

Os seus opositores argumentam que o julgamento é um teste crucial para a resiliência democrática do Brasil após os tumultos que marcaram o período pós-eleitoral de 2022.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us