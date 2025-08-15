O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu absolvição na etapa final do seu julgamento por uma acusação de tentativa de golpe para reverter a vitória eleitoral de 2022 do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Num documento de 197 páginas entregue ao Supremo Tribunal Federal, os advogados de Bolsonaro afirmaram que ele "é inocente de todas as acusações apresentadas na denúncia" e que há uma "completa ausência de provas".

"O ex-presidente não praticou qualquer conduta com o objetivo de impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito", diz o documento.

"Pelo contrário, ele sempre defendeu e reafirmou a democracia e o estado de direito."

Bolsonaro, de 70 anos, é acusado de tentar abolir o estado democrático de direito, orquestrar um golpe de estado e outros crimes.

Se condenado, ele pode enfrentar até 40 anos de prisão. O julgamento deve ser concluído em setembro.

O ex-líder de direita nega qualquer irregularidade, alegando que é uma situação de perseguição política.