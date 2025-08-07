AMÉRICA LATINA
1 min de leitura
Bolsonaro recorre contra ordem de prisão domiciliária em caso ligado a Trump
Advogados negam que ex-presidente tenha violado ordens de restrição, pedem ao Supremo Tribunal que reveja a decisão.
Bolsonaro recorre contra ordem de prisão domiciliária em caso ligado a Trump
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixa a sede do Partido Liberal em Brasília / Reuters
há 10 horas

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recorreu de uma ordem de prisão domiciliária emitida no início desta semana pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de acordo com um documento legal obtido pela Reuters.

Os advogados de Bolsonaro argumentaram, na sua petição na quarta-feira, que ele não violou nenhuma das medidas restritivas anteriormente impostas e solicitaram que o plenário do Supremo Tribunal Federal votasse sobre o caso.

O ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar na segunda-feira, após o ministro Moraes citar um alegado incumprimento de ordens judiciais relacionadas à tentativa de Bolsonaro de envolver o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos seus problemas legais.

A equipa jurídica de Bolsonaro já tinha anunciado anteriormente a sua intenção de contestar a ordem.

Recomendado

No recurso, negaram qualquer irregularidade e afirmaram que o tribunal deveria reconsiderar a decisão por meio de um quórum mais amplo de juízes.

A prisão domiciliária soma-se a uma lista crescente de problemas legais que Bolsonaro enfrenta, na investigação por múltiplos supostos abusos de poder durante e após o seu mandato presidencial.

RelacionadoTRT Global - Supremo Tribunal Federal do Brasil ordena prisão domiciliária para o ex-presidente Bolsonaro
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us