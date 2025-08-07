O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recorreu de uma ordem de prisão domiciliária emitida no início desta semana pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de acordo com um documento legal obtido pela Reuters.

Os advogados de Bolsonaro argumentaram, na sua petição na quarta-feira, que ele não violou nenhuma das medidas restritivas anteriormente impostas e solicitaram que o plenário do Supremo Tribunal Federal votasse sobre o caso.

O ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar na segunda-feira, após o ministro Moraes citar um alegado incumprimento de ordens judiciais relacionadas à tentativa de Bolsonaro de envolver o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos seus problemas legais.

A equipa jurídica de Bolsonaro já tinha anunciado anteriormente a sua intenção de contestar a ordem.