Numa cena emocionante no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, três meninas de Gaza desembarcaram em solo americano sob aplausos, acenando com bandeiras palestinianas e sendo recebidas por voluntários entusiasmados.
Elas fazem parte de um esforço mais amplo de evacuação liderado pela HEAL Palestine, uma organização sem fins lucrativos com sede em Ohio que oferece apoio urgente e de longo prazo a crianças palestinianas e às suas famílias.
Entre as recém-chegadas estava Rahaf Al-Dalou, de 14 anos, que sofreu queimaduras graves e ferimentos por estilhaços num ataque aéreo israelita que matou a sua mãe e três irmãos, segundo a organização patrocinadora.
No aeroporto de Boston, Rahaf foi recebida pela sua tia, El-Khalili, cuja presença trouxe um raro momento de familiaridade após uma jornada angustiante.
“Rahaf é parte de mim e parte de Gaza,” disse El-Khalili em árabe.
“É tão, tão difícil para mim,” acrescentou sobre o reencontro. “Porque eu lembro-me da minha [falecida] irmã, dos [falecidos] filhos dela, e depois lembro-me dos meus próprios filhos.”
El-Khalili vive nos Estados Unidos há mais de um ano, a acompanhar o seu primo Adam, que está a receber cuidados médicos em Dallas após uma amputação da perna.
Ela mantém uma conexão profunda com os seus parentes em Gaza, incluindo sete filhas, que descreveu como assustadas e famintas. “Elas estão com medo e com fome,” disse. “Da última vez que as vi [por telefone], pareciam tão magras por falta de comida. É difícil para mim comer sabendo disto.”
As outras duas meninas, ambas de 12 anos, enfrentam desafios graves de saúde. Seba Abuabeda é uma amputada dupla e continuará seu tratamento em Seattle. Rahaf Abuawwad luta contra condições médicas crónicas agravadas pelo colapso do sistema de saúde em Gaza e será encaminhada para Columbus, Ohio.
Este grupo junta-se a 11 crianças palestinianas trazidas aos EUA nesta semana pela HEAL Palestine, totalizando 62 crianças que até agora receberam acesso a instalações médicas americanas. A maioria sofre de amputações ou queimaduras graves. Muitas ficarão com famílias anfitriãs ou em alojamentos hospitalares durante o tratamento.
Situação sombria além da imaginação
Nora Khalil, voluntária da organização, destacou a desnutrição como um dos principais desafios enfrentados pelas crianças em Gaza.
Ela enfatizou a gravidade da situação, dizendo: “As condições em que vivem agora são mais horríveis do que o que vemos nos filmes.” Khalil acrescentou que as crianças receberiam atenção médica imediata para tratar os seus ferimentos e desnutrição, seguida de cuidados contínuos para apoiar a sua recuperação.
Martha Miller, enfermeira em Boston e membro do grupo Médicos Contra o Genocídio, também estava entre os presentes no aeroporto para receber as crianças. Ela disse que a sua presença foi motivada pelo desejo de apoiar as famílias que chegam de Gaza.
“Oferecer boas-vindas a alguém que passou por tanto,” disse Miller, acrescentando: “Estou muito zangada com o que nosso governo e nosso país estão fazendo na Palestina, então esta é uma maneira de fazer algo positivo.”
Bloqueio israelita agrava a fome
Após a decisão de Israel de terminar o seu acordo de cessar-fogo com o grupo de resistência palestiniano Hamas em março, foi imposto um bloqueio total à entrada de alimentos e suprimentos essenciais em Gaza, desencadeando ampla condenação da comunidade internacional.
O Ministério da Saúde da Palestina relatou no dia 1 de agosto que mais sete palestinianos em Gaza morreram de fome, elevando o número total de mortes devido à fome causada por Israel desde outubro de 2023 para 169, incluindo 93 crianças.
O Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que um em cada quatro palestinianos em Gaza enfrenta fome, com 100.000 mulheres e crianças a sofrer de desnutrição aguda.
O genocídio de Israel em Gaza, iniciado em outubro de 2023, já matou quase 61.000 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, a maioria mulheres e crianças.
Especialistas, no entanto, argumentam que o número real de mortes excede em muito os relatórios oficiais, estimando que pode chegar a 200.000.