Numa cena emocionante no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, três meninas de Gaza desembarcaram em solo americano sob aplausos, acenando com bandeiras palestinianas e sendo recebidas por voluntários entusiasmados.

Elas fazem parte de um esforço mais amplo de evacuação liderado pela HEAL Palestine, uma organização sem fins lucrativos com sede em Ohio que oferece apoio urgente e de longo prazo a crianças palestinianas e às suas famílias.

Entre as recém-chegadas estava Rahaf Al-Dalou, de 14 anos, que sofreu queimaduras graves e ferimentos por estilhaços num ataque aéreo israelita que matou a sua mãe e três irmãos, segundo a organização patrocinadora.

No aeroporto de Boston, Rahaf foi recebida pela sua tia, El-Khalili, cuja presença trouxe um raro momento de familiaridade após uma jornada angustiante.

“Rahaf é parte de mim e parte de Gaza,” disse El-Khalili em árabe.

“É tão, tão difícil para mim,” acrescentou sobre o reencontro. “Porque eu lembro-me da minha [falecida] irmã, dos [falecidos] filhos dela, e depois lembro-me dos meus próprios filhos.”

El-Khalili vive nos Estados Unidos há mais de um ano, a acompanhar o seu primo Adam, que está a receber cuidados médicos em Dallas após uma amputação da perna.

Ela mantém uma conexão profunda com os seus parentes em Gaza, incluindo sete filhas, que descreveu como assustadas e famintas. “Elas estão com medo e com fome,” disse. “Da última vez que as vi [por telefone], pareciam tão magras por falta de comida. É difícil para mim comer sabendo disto.”

As outras duas meninas, ambas de 12 anos, enfrentam desafios graves de saúde. Seba Abuabeda é uma amputada dupla e continuará seu tratamento em Seattle. Rahaf Abuawwad luta contra condições médicas crónicas agravadas pelo colapso do sistema de saúde em Gaza e será encaminhada para Columbus, Ohio.

Este grupo junta-se a 11 crianças palestinianas trazidas aos EUA nesta semana pela HEAL Palestine, totalizando 62 crianças que até agora receberam acesso a instalações médicas americanas. A maioria sofre de amputações ou queimaduras graves. Muitas ficarão com famílias anfitriãs ou em alojamentos hospitalares durante o tratamento.

Situação sombria além da imaginação