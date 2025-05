O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que a Universidade de Harvard perderá a capacidade de receber estudantes estrangeiros se não cumprir as exigências da administração Trump, na mais recente escalada do governo contra a instituição de ensino.

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, também anunciou na quarta-feira a rescisão de dois subsídios do DHS, totalizando mais de US $ 2,7 milhões para Harvard.

Noem disse que escreveu uma carta a Harvard exigindo registos daquilo a que chamou “actividades ilegais e violentas” dos estrangeiros titulares de vistos de estudante de Harvard até 30 de abril.

“E se Harvard não puder verificar que está em total conformidade com os seus requisitos de informação, a universidade perderá o privilégio de matricular estudantes estrangeiros”, disse Noem numa declaração.

Harvard não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Ameaçando universidades

A administração do Presidente Donald Trump ameaçou as universidades com cortes de financiamento federal devido aos protestos pró-Palestina no campus, contra a devastadora invasão militar de Gaza pelo aliado dos EUA, Israel, desde outubro de 2023.

Trump classifica os manifestantes como ameaças à política externa que são anti-semitas e simpatizantes do Hamas.

Os manifestantes, incluindo alguns grupos judeus, afirmam que a administração Trump confunde erradamente a sua defesa dos direitos dos palestinianos e as críticas às acções de Israel em Gaza com o apoio ao extremismo e ao antissemitismo.

A administração Trump está também a tentar deportar alguns manifestantes estrangeiros e revogou centenas de vistos em todo o país.

“Com uma dotação de 53,2 mil milhões de dólares, Harvard pode financiar o seu próprio caos - o DHS não o fará”, disse Noem, acrescentando que existia em Harvard uma “ideologia anti-americana e pró-Hamas”.

Harvard já disse anteriormente que trabalhou para combater o antissemitismo e outros preconceitos no seu campus, preservando ao mesmo tempo as liberdades académicas e o direito de protestar.

Cancelamento de financiamentos

A administração Trump disse no final do mês passado que estava a rever 9 mil milhões de dólares em contratos e subsídios federais para Harvard e mais tarde pediu restrições - incluindo a proibição de máscaras e a remoção de programas de diversidade, equidade e inclusão - para que a universidade continuasse a receber dinheiro federal.

Na segunda-feira, Harvard rejeitou numerosas exigências que, segundo ela, significariam ceder o controlo ao governo. A administração Trump disse posteriormente que iria congelar 2,3 mil milhões de dólares em financiamento.

Trump também ameaçou na terça-feira retirar a Harvard o seu estatuto de isenção fiscal. A CNN noticiou na quarta-feira que o Serviço de Receitas Internas dos EUA estava a planear a revogação do estatuto de isenção fiscal de Harvard e que se esperava uma decisão final em breve.

Os defensores dos direitos humanos manifestaram preocupação com a liberdade de expressão e a liberdade académica devido à repressão do governo.

A administração Trump congelou ou cancelou alguns financiamentos a universidades como Columbia, Princeton, Brown, Cornell e Northwestern.

Ameaçou também suspender o financiamento por questões de guerra cultural, como os programas DEI e as políticas relativas dos transgéneros.

Os defensores dos direitos humanos também manifestaram a sua preocupação com a ação anti-muçulmanos e o preconceito anti-árabe durante a guerra de Israel em Gaza. A administração Trump não anunciou medidas em resposta.